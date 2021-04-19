Çatışma sosyeteye uzandı

Gün ortası yaşanan çatışma geçen 7 Nisan’da yaşandı. ‘Hayalet tabanca’ olarak da anılan Glock marka silahın da kullanıldığı olay, S Lounge adındaki eğlence mekânın tahliyesi ile ilgili yaşandı. Hürriyet’in ulaştığı savcılık dosyasına göre mekânın işletmeciliğini Gezi eylemleri sürecinde adı gündeme gelen Sabri Çelebi ve kardeşlerine ait Mareks AŞ yapmaya başladı. Boğaza nazır değerli mülk iş insanı Berent Akdemir ile annesi F. Akdemir’i aitti. Mülkü, Çelebi kardeşlere alt kiralama yolu ile kiralayan ise, ortak şirketleri bulunan Ahmet Atabey, Volkan Daş ile Mustafa Remzi Bucak oldu.



Ancak taraflar arasında bir süre önce anlaşmazlık gösterdi. Atabey ve ortakları, kiraların zamanında ödenmediğini iddia ederek, mekânın boşaltılmasını istedi. Mareks’in sahipleri ise “Kiramızı düzenli ödüyoruz. Bu dekontlarla da sabit. 2 milyon dolar yatırım yaptık. Yaptığımız yatırım iade edilirse mekânı hemen boşaltırız” dedi. Yürütülen görüşmelerden de sonuç çıkmayınca, taraflar karşılıklı bir dizi dava açtı.



SİLAHLAR ATEŞLENDİ



7 Nisan günü ise, alınan tahliye kararı gereği icra memurları eli ile mekânın anahtarları değiştirildi. Görevlilerin binanın önünden ayrılmasından dakikalar sonra ortalık bir anda karıştı. İddiaya göre, Ahmet Atabey’in yönlendirmesi ile mekânın önüne 20-25 kişi geldi. Atabey’in “Buralar artık bizim” diyerek Çelebi kardeşler ve çalışanlarına küfretmesi sonrası silahlar konuştu. En az 4-5 farklı kişinin silah kullandığı olayda Mareks’in ortağı Mehmet Emin Çelebi (25) ile çalışanlar Hekim Yalçınkaya (40), Mikail Alpaydın (18) ve Emre Avşar (34) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan iki kişi kısa süre sonra taburcu olurken Çelebi ve Yalçınkaya yoğun bakıma alındı.



YARALILARI TAKİP ETTİLER



Silahlı çatışmadan dakikalar sonra çok sayıda polis ekibi olay yerine ulaştı. Polisler ilk olarak olay yerinde elinde silah bulunan Veysel Kaya’yı yakaladı. Daha sonra yol uygulamasında, hastaneye gitmek üzere olan Mehmet Emin Çelebi ve beraberindekileri araçla takip eden Fatih Naryaprağı ve Remzi Özmemiş yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olay yerini gören tüm kameralar mercek altına alındı.



ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI



Savcılık talimatı ile yürütülen çalışmalara Veysel Kaya (28), Fatih Naryaprağı (26), Remzi Özmemiş (32) ile Volkan Daş (37) adliyeye sevk edildi. Savcılık üç kişinin de tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk etti. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, Kaya, Naryaprağı ve Özmemiş’i ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlaması tutukladı. Daş ise hafta iki gün karakola imza verme şartı ile serbest bırakıldı.



BİNA SAHİBİ DE FİRARDA



Öte yanda polis, olaya karıştıkları tespit edilen kişileri tek tek belirledi. Soruşturma dosyasında toplam 18 kişinin adı yer alırken, 11 kişinin ise firari durumda oldukları kaydedildi. Firari şüpheliler arasında 1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven ile yaşadığı ilişki ile gündemde olan Beren Akdemir’in (49) yanı sıra ünlü eğlence mekânı Masquerade’nın eski işletmecisi Tarkan Ahmet Atabey (40) ile ortağı Mustafa Remzi Bucak (23) da yer aldı.



Moloz taşımak için gelmiştik



TUTUKLANAN üç şüpheliden Veysel Kaya, bekçi olarak çalıştığını olay günü üzerinde yakalanan ruhsatsız Glock marka silahı 10 bin liraya satın aldığını söyledi. Kısa süre önce İstanbul’a geldiklerini ve iş arayışı içinde olduklarını söyleyen Fatih Naryaprağı ve Remzi Özmemiş ise “Bize bir tahliye işi olduğu söylendi. Moloz taşıyacaktık. Yevmiyemizi alacaktık” sözleri ile olay yerinde bulunma gerekçelerini açıkladı. Öte yandan savcılığının tutuklanmasını istediği 4 kişinin de “Hırsızlık, kaçakçılık, tecavüz ve uyuşturucu madde ticaret’ suçlarından kayıtlarının olduğu bilgisi dosyaya girdi.

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