Caretta caretta’lar rekora yüzdü

Haberin Devamı

DÜNYA Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı (EN) tehlikedeki türler arasında gösterilen caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en önemli yuvalama alanları Antalya kıyılarında bulunuyor. Caretta caretta’ların en büyük yuvalama alanı olan Belek kumsalında ve Kızılot kumsalında geçen yıla göre yuva ve yavru çıkış sayısında ciddi artış yaşandı.

153 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞTU

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, geçen yıl 1600 yuva oluşan Belek kumsalında bu yıl 100’de 32 artışla 2 bin 350 yuvaya, geçen yıl 1500 yuva oluşan Kızılot sahilinde ise yüzde 16 artışla 1776 yuvaya ulaşıldığını söyledi. 2023 caretta sezonunun ekim ayının ilk haftasında sona erdiğini belirten Canbolat, şu bilgileri verdi:

Haberin Devamı

“Belek kumsalında 83 bin, Kızılot kumsalında ise 70 bin yavru deniz kaplumbağası denize ulaştı. İki kumsalda toplam 153 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu.”

1000 YAVRUDAN 2’Sİ YAŞIYOR

- Bir dişi caretta caretta, yuvaya ortalama 100 civarında yumurta bırakıyor. Bunlardan ortalama yüzde 50'sinden yavru çıkışı yaşanıyor. Kumsalda insan baskısı kaynaklı birçok zarar gören caretta caretta yavrularından denize ulaşabilen her bininden sadece 2'si yaşama tutunup erişkinliğe ulaşabiliyor.