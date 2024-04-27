Cansız bedeni bulunmuştu: 'BATUHAN A' gemisinin mürettebatı Ahmet'e son veda

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında çarşamba günü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan cesedin üst aramasında çakmak çıktı. Bu çakmağın, 15 Şubat 2024 günü, 6 mürettebatı ile batan 'BATUHAN A' gemisinde görev yapan kayıp 2 mürettebattan, Ahmet Atav'a ait olabileceği bilgisine ulaşıldı.

Bozulan ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada alınan DNA örneği, kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın ailelerinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Yapılan testlerin ardından cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi.

Ahmet Atav'ın cenazesi bugün öğlen, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hacı Tevfik Camii'ne getirildi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Taziyeleri kabul eden Atav'ın ayrı olan annesi Hatice Oruç Demirkaya ile babası Şenol Atav ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Atav, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Bu arada, ‘BATUHAN A’ gemisinde görev yapan 6 kişiden 5’inin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olan başmühendis-makinist Murat Çalışkan’ı arama çalışmaları, Salih Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar tarafından denizden, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından ise karadan sürdürülüyor.