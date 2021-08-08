Canlı yayında dikkat çeken iddia: CHP, Mehmet Şimşek'le görüşüyor

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için AK Partili bir isimle temas kurduğu bir süredir Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CNN Türk masasında o ismin eski AK Partili Mehmet Şimşek olduğunu iddia etti.

Daşdemir, "Benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le temas halindelermiş. Ali Babacan, Abdullah Gül’den sonra Kürt kökenli olması sebebiyle Mehmet Şimşek’le yakın zamanda görüşüldü" açıklamasında bulundu.

Daşdemir’e göre Mehmet Şimşek AK Parti’de yer alması ve Kürt kimliğiyle öne çıkıyor. Daşdemir konuyla ilgili, "En önemli kriter Kürt kökenli olması. İkinci olarak AK partili ve Kürt kökenli olması. Görüşüldüğünü ve kendisiyle temasa geçildiğini duydum" dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara