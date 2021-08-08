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Haber Giriş: 08.08.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Canlı yayında dikkat çeken iddia: CHP, Mehmet Şimşek'le görüşüyor

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Canlı yayında dikkat çeken iddia: CHP, Mehmet Şimşek'le görüşüyor

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusuydu. Ankara kulislerinde CHP’nin AK Parti’li eski bir bakana teklif götürdüğü konuşuluyordu. Araştırmacı Hilmi Daşdemir o ismi CNN Türk’te açıkladı.

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için AK Partili bir isimle temas kurduğu bir süredir Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CNN Türk masasında o ismin eski AK Partili Mehmet Şimşek olduğunu iddia etti.

Daşdemir, "Benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le temas halindelermiş. Ali Babacan, Abdullah Gül’den sonra Kürt kökenli olması sebebiyle Mehmet Şimşek’le yakın zamanda görüşüldü" açıklamasında bulundu. 

Daşdemir’e göre Mehmet Şimşek AK Parti’de yer alması ve Kürt kimliğiyle öne çıkıyor. Daşdemir konuyla ilgili, "En önemli kriter Kürt kökenli olması. İkinci olarak AK partili ve Kürt kökenli olması. Görüşüldüğünü ve kendisiyle temasa geçildiğini duydum" dedi. 

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