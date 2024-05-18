Caninin ilk ifadesi ortaya çıktı... Tersleyince bıçakladım

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BALIKESİR’de zincir restoranda 6 Mayıs Pazartesi günü kurye olarak çalışmaya başlayan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), 11 Mayıs’ta, sipariş bıraktığı adresten dönerken, E.Ö. (17) tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Akman’ın öldüğü belirlendi.

6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

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Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ata Emre Akman’ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

Ayrıca olaydan 1 hafta önce Ata Emre Akman’ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. Akman’ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer alıyor.

BABASI TUTUKLANDI

Tutuklanan E.Ö.’nün ifadesinde, “Babamın sevgilisi Sultan Durmaz’ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım” dediği öğrenildi. E.Ö.’nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman’ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.’nün babası Orhan Özdemir (38) ise ifadesinde, “Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok” dediği öğrenildi.

Baba Orhan Özdemir, dün polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.