Cani yalanı

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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mustafa Ali Ayda’nın uyguladığı şiddet ve hakaretlere dayanamayan Burcu Ayda, Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunarak, 9 yıllık eşi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Anne ve babası Yozgat’ta yaşayan Burcu Ayda, çocukları Z.A. (9), B.A. (6), Ü.A. (5) ve Y.A. (2) ile anneannesinin evine sığındı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Hakkındaki uzaklaştırma kararı biten ve eşinin kaldığı eve giden Mustafa Ali Ayda, “Ben değiştim. Artık sana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğim. Evimize gidelim” dediği Burcu Ayda’yı ikna etti. Çift, 4 çocuklarıyla Bursa Yıldırım’daki evlerine döndü.

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Mustafa Ali Ayda, hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı bitip evine götürdüğü eşini, 11 gün sonra, geçen pazar günü çocuklarının gözü önünde sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Burcu Ayda’nın ve çocuklarının çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Burcu Ayda’yı dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mustafa Ali Ayda’yı, olaydan 8 saat sonra bir fırının bodrum katında saklandığı sırada yakaladı. İfadesinde “O gece kendisiyle konuşmak istedim. Bağırıp hakaret ettikten sonra mutfağa su içmeye gidince ben de onu bıçakladım” dediği öğrenilen Ayda, tutuklandı.

KARDEŞLERE DEDELERİ BAKACAK

Anneleri gözlerinin önünde öldürülen 2’si erkek 4 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına aldı. Mustafa Ali Ayda’nın babası Medeni Ayda, devlet korumasını kabul etmeyerek, torunlarının bakımını üstlendi. Dedelerinin yanında kalmaya başlayan Ayda kardeşlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün görevlendirdiği psikolog tarafından destek veriliyor.