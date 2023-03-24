Cani evlat annesinin boğazını kesti

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Manisa Yunusemre’de madde bağımlısı olduğu öne sürülen Emrah Karataş (29), önceki akşam 19.45 sıralarında evde bilinmeyen nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, evin mutfağından aldığı bıçakla annesinin boğazını kesti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş ise evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Emrah Karataş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

‘SÜREKLİ OLAY ÇIKARIYORDU’

Olayı duyarak evin önüne gelen 2 çocuk sahibi Cemile Karataş’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın görgü tanıklarından komşu Ferhat Tunç, “Bu arkadaş sıkıntılıydı ve aile içinde sürekli olay çıkarıyordu. İçtiği maddenin etkisiyle annesine zarar verdi. Polisler gelince de çıktığı binadan atladı. Polisler “Dur” demeye kalmadan atladı. Ambulans geldi, yaralı bir şekilde hastaneye götürdü” dedi