Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cani evlat annesinin boğazını kesti

Güncelleme Tarihi:

#Emrah Karataş#Cinayet#İntihar
Cani evlat annesinin boğazını kesti
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:00

Manisa’da tartıştığı annesi Cemile Karataş’ın (55) boğazını bıçakla keserek öldüren ve 2 katlı evlerinin çatısından atlayan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Manisa Yunusemre’de madde bağımlısı olduğu öne sürülen Emrah Karataş (29), önceki akşam 19.45 sıralarında evde bilinmeyen nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, evin mutfağından aldığı bıçakla annesinin boğazını kesti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş ise evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Emrah Karataş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

‘SÜREKLİ OLAY ÇIKARIYORDU’

Olayı duyarak evin önüne gelen 2 çocuk sahibi Cemile Karataş’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın görgü tanıklarından komşu Ferhat Tunç, “Bu arkadaş sıkıntılıydı ve aile içinde sürekli olay çıkarıyordu. İçtiği maddenin etkisiyle annesine zarar verdi. Polisler gelince de çıktığı binadan atladı. Polisler “Dur” demeye kalmadan atladı. Ambulans geldi, yaralı bir şekilde hastaneye götürdü” dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emrah Karataş#Cinayet#İntihar

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov