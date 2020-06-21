Çanakkale'de görüldü! 3 bin yılda bir açtığına inanılıyor...

Umurbey beldesine bağlı Beybaş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan ve üniversite sınavına girmeye hazırlanan Zeynep Ayhan, kiraz hasadı yaparken gözle görülmesi zor olan ve 'avatar' da denilen 'udumbara' çiçeğini fark etti. Çalışmaya mola verip kiraz ağacının altında oturduğu sırada bir kiraz ve yaprağın üzerinde daha önceden de bir kitapta okuduğu ve bilgi sahibi olduğu Udumbara çiçeğini görüp, heyecanla babası Muammer Ayhan'a gösterdi. Zeynep Ayhan, Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi

Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade eden Zeynep Ayhan, çiçek sönünceye kadar kiraz ve yaprağı özenle saklamaya karar verdi. Yaprak ve kiraz üzerinde iki gün koruyabildiği çiçeği akrabalarına ve arkadaşlarına da heyecanla gösteren Ayhan, "Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Babamla paylaştım. Kirazda da vardı ama kirazdaki düştü. Sonra kiraz yaprağında fark ettim. Dikkatimi çekti. Kiraz yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim" dedi.

UDUMBARA EFSANESİ

Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'Youtan Poluo' olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor. Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe’deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak biliniyor. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. 3 bin yılda bir açtığı söylenen çiçek bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor. Budizm efsanesinde Udumbara çiçeği ortaya çıktığı zamanlarda bir kralın doğacağına inanılıyor. Uzmanlar ise udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.





