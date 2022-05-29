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Can pazarı yaşandı, 4 kişi öldü! Sürücü 16 yaşında, ehliyetsiz ve alkollü çıktı

#Manisa#Kula#İbrahim Öztürk
Can pazarı yaşandı, 4 kişi öldü Sürücü 16 yaşında, ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü de ağır yaralandı. Kazada otomobillerden birinin sürücüsü 16 yaşındaki H.Y.'nin ehliyetsiz ve 0.23 promil alkollü olduğu belirtildi.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir - Ankara D-300 Karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk'ün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Öztürk'ün aracında yolcu olarak bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58), Emir Öztürk (41) ve Burakcan Öztürk'ün (22) yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y. ve İbrahim Öztürk'ü yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Can pazarı yaşandı, 4 kişi öldü Sürücü 16 yaşında, ehliyetsiz ve alkollü çıktı

4 kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ehliyeksiz sürücü H.Y.'nin 0.23 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Can pazarı yaşandı, 4 kişi öldü Sürücü 16 yaşında, ehliyetsiz ve alkollü çıktı

İzzet İyli ve Mehmet Yılmaz

 

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#Manisa#Kula#İbrahim Öztürk

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