Camide bıçaklama... Bursa’dan gelip saldırmış

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FATİH Camisi imamı Galip Usta (58) önceki gün, akşam namazı için camide hazırlık yapıyordu. Bu sırada içeri giren bir kişi, “Müslümanlar uyanın, putları camilerden çıkarın” diye bağırmaya başladı. İmam Usta, camide bağırarak taşkınlık yapan kişiyi dışarı çıkarttı. Ardından camide akşam namazı kılındı.

BIÇAK DARBELERİ ÖLÜMCÜL

İmam Usta, namazın ardından her pazartesi olduğu gibi imam odasında üniversite öğrencilerine Arapça ders vermeye başladı. Saat 19.10’da dışarı çıkarılan kişi tekrar camiye gelerek doğruca imam odasına yürüdü. Sonra da İmam Usta’yı boğazından, göğsünden ve sırtından ölümcül şekilde bıçakladı. Arapça ders alan hafızlık talebesi Bilal Erdem (20) saldırganı durdurmak için hamle yapınca o da sağ koltuk altından ölümcül şekilde bıçaklandı. Saldırganı, cemaat, güvenlik görevlileri ve polis yakaladı. Gözaltına alındığı sırada ise ‘Allahu ekber’ diye bağırdı. 3 bıçak darbesi alan Usta ve Erdem, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Kimliği tespit edilen saldırgan Ömer Salgın, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne götürülerek sorguya alındı. Polis ekipleri, cami ve bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Salgın’ın ‘kasten yaralama’ suçundan emniyette kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar üzerine kayıtlı ruhsatlı av tüfeği olduğu saptandı. Salgın, 2012 yılında evlendiği eşinden 2019’da boşandı. 11 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğu bulunuyor. Çocukların velayeti Kocaeli’de yaşayan annede. Ailesiyle Bursa’da yaşayan ve oto yedek parça işi yapan Salgın, geçen pazar da boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyager S.N.’yi darp edip ortadan kayboldu.

Ömer Salgın

TUTUKLANDI

Polis, saldırganın Bursa’dan gelip saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, Salgın’ın saldırı öncesinde, saldırı anında ve saldırıdan sonra yanında başka bir kişi olup olmadığını belirlemek için kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cep telefonu görüşmeleri, sosyal medya ve mail hesapları da ayrıntılı olarak incelenen Ömer Salgın, sevk edildiği İstanbul Adliyesi’nde ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

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‘ÖFKEMİ İMAMA YANSITTIM’

- Salgın’ın psikolojik sorunları olduğuna yönelik bilgilere ulaşıldı. Babası H.S. oğlunun ikinci eşinden 3 hafta önce boşandığını, işlerinin kötüye gittiğini, 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söyledi. Salgın’ın aracında dini içerikli 2 kitap, laptop ve pasaport bulundu.Ömer Salgın ifadesinde, “Daha önce ailesel problemler yaşamıştım. 2 kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Fatih Camisi’ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım olan S. N. isimli şahsın, eski eşim olan M. S. ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bıçak bana ait çakıdır. İmamların iyiliği temsil eden kişilerden olması sebebiyle, çok bunaldığımdan ve okuduğum şeyler cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kişi yada kuruluş yönlendirmedi. Anlık refleks olarak gelişmiştir” dedi.