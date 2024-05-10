Çalıntı kaydı düşmeyen motor otoparka çekildi

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında il genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Trafik Haftasının son gününde trafik ekipleri kent merkezinin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Trafik Haftası kapsamında sıklaştırılan denetimlerde sürücülerin ve araçların evrak kontrolleri yapılarak aynı zamanda trafik kurallarına uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler denetimlerinde evrakında eksik olan ya da emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazdı. Trafik polisleri denetimde dron ile de takip gerçekleştirdi.

ÇALINTI KAYDI DÜŞMEYEN MOTOR OTOPARKA ÇEKİLDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde yaptıkları çalışmalarda bazı sürücülere emniyet kemeri takmamaktan 690 TL para cezası uygulandı. Durdurulan sürücü Oğuzhan K. (27), vefat eden babasının üzerine kayıtlı motosikletin çalıntı kaydının düşmemesinden dolayı motosikletin otoparka çekileceği söylendi. Polis ekiplerine durumu bilmediğini, 4 gün önce haberdar olduğunu ve gereken işlemleri bugün yapacağını anlatan Oğuzhan K., çabasında başarılı olamadı.

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KURALLARA UYMAYANA CEZA

Diğer yandan uygulamaya takılan ve kontrolleri sağlanan Begüm Arslan Çelik, "Çok takdir ediyorum. Denetimlerden dolayı her geçen gün daha iyiye gittiğini düşünüyorum. En azından eskiden emniyet kemerini kimse takmazdı. Artık hepimiz bu alışkanlığı edindik rutin kontroller sayesinde. Var olsunlar, çok yoğun çalışıyorlar" dedi.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen Eray Öztürk, "Dokuma Park içerisinden yeni çıktım, unutmuşum ve hemen uygulamaya denk geldim. Cezayı yedim ama benim hatam, polisler başımızın tacı" diye konuştu.

Emniyet kemeri takmadığı için 690 TL para ceza uygulanan Mehmet İpek, "Müşterimden çıktım hemen uygulamaya takıldım. Sonrasında hemen sağa çektiler. Fırsat bulamadım açıkçası. Benim hatam ve bundan sonra araca biner binmez emniyet kemerini takarım" dedi.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini gün boyunca kentin çeşitli noktalarında sürdürecek.