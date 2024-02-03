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Çaldığı minibüs arıza yaptı, tamircide yakalandı

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#Hırsızlık#Osmaniye#Minibüs
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 11:29

Osmaniye'de girdiği evde değerli bir şey bulamayınca, kapı önünde park halindeki minibüsü çalan Batuhan A. (25), yolda araç arızalanınca çekiciyle götürdüğü tamircide yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 31 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Saha ve fiziki takiple 56 kameranın kaydettiği 180 saatlik görüntüyü izleyen polis ekipleri, minibüsü çalanın Batuhan A. olduğunu belirledi. Ekipler, görüntülerden, şüphelinin müstakil eve hırsızlık amacıyla girdiğini, içeride değerli bir şey bulamayınca kapı önünde park halindeki minibüsün anahtarını alarak aracı çaldığını ve Gaziantep istikametine kaçarken aracın arıza yapmasıyla yolda kaldığını belirledi.

Çaldığı minibüs arıza yaptı, tamircide yakalandı

Batuhan A., çaldığı minibüs bozulunca kendi aracı olduğunu söyleyip çekiciyle tamir ettirmek için Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'ndeki tamirciye bıraktığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Minibüs sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aracın çekicide taşınması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Hırsızlık#Osmaniye#Minibüs

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