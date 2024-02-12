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Caddede yaralı bulundu, hastanede hayatını kaybetti... Katili kuzeni çıktı

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#Ordu#Güvenç Bektaş#Cinayet
Caddede yaralı bulundu, hastanede hayatını kaybetti... Katili kuzeni çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 11:38

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cadde ortasında bıçaklanarak öldürülen Güvenç Bektaş’ın (40) cinayet şüphelisi olarak amcasının oğlu Hasan Bektaş (34), gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Olay, 10 Şubat günü ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Marangoz Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin yaralı olarak yerde kanlar içinde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenç Bektaş olduğu tespit edilen kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Bektaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Caddede yaralı bulundu, hastanede hayatını kaybetti... Katili kuzeni çıktı

Güven Bektaş

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Güvenç Bektaş’ın amcasının oğlu Hasan Bektaş’ı gözaltına aldı. Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Bektaş, ifadesinde kuzeniyle içki içtiklerini, ardından tartışma çıktığını ve onu bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edilen Hasan Bektaş, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Caddede yaralı bulundu, hastanede hayatını kaybetti... Katili kuzeni çıktı

 

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#Ordu#Güvenç Bektaş#Cinayet

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