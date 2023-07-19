Buzullardan acı haber

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Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Avcu çifti, aynı gün ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ve Adalet Bakanlığı’nda memur olan Hakime Koç’u arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Dün 3’üncü günde, Hakime Koç’un şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasında cansız bedeni bulunup çıkarıldı. Koç’un ardından 18 metre derinlikte de Aydın’ın cesedine ulaşıldı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Kemal Avcu, “Aşağı düşünce baygınlık geçirmedim hemen çevreme baktım. Eşim hemen arkamda yatıyordu. Diğer arkadaşımın da elinden tuttum çektim, çıkaramadım” dedi. Düştükten sonra eşiyle helalleştiğini anlatan Gülay Avcu ise “Artık öleceğiz dedik ve eşimle helalleştik. Sağım solum uçurumdu. Kaysam direk aşağı düşeceğim. Tam bilincimi kaybetmişim eşim yardım çağırmış. Yere düşecekken geldiler” ifadelerini kullandı.