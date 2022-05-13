Büyükçekmece Gölü’nde yosun istilası

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Hem su yüzeyinde hem de dipte görülen yosunlara ilişkin konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, gölün kirlilik nedeniyle yosun tuttuğunu söyledi. Albay şöyle konuştu: “Su sıcaklığı arttıkça metabolizma hızlanıyor, ekosistemdeki canlılar daha çok çoğalmaya başlıyor. En çok çoğalan canlıların başında da alglar geliyor, halkımız buna yosun der. Bunlar çoğaldıkça suyun üstünü kapatırlar. Yaza doğru bunlar azalacaktır. Sonbaharda da su seviyesi düştükçe bunların tekrar oluşma ihtimali var. Kirletmeseniz böyle bir aşırı artış olmayacak. Toplamak doğru ama keşke kirletmesek.”





