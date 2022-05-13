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Büyükçekmece Gölü’nde yosun istilası

#Büyükçekmece Gölü#İstanbul#İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Büyükçekmece Gölü’nde yosun istilası

İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi’nin birleştiği noktada su yüzeyinin yosun tabakasıyla kaplı hali dikkat çekiyor.

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Hem su yüzeyinde hem de dipte görülen yosunlara ilişkin konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, gölün kirlilik nedeniyle yosun tuttuğunu söyledi. Albay şöyle konuştu: “Su sıcaklığı arttıkça metabolizma hızlanıyor, ekosistemdeki canlılar daha çok çoğalmaya başlıyor. En çok çoğalan canlıların başında da alglar geliyor, halkımız buna yosun der. Bunlar çoğaldıkça suyun üstünü kapatırlar. Yaza doğru bunlar azalacaktır. Sonbaharda da su seviyesi düştükçe bunların tekrar oluşma ihtimali var. Kirletmeseniz böyle bir aşırı artış olmayacak. Toplamak doğru ama keşke kirletmesek.”


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#Büyükçekmece Gölü#İstanbul#İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi

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