Büyükada’da ‘sabotaj’ gözaltısı

İhbar edilenler de bidona 30 metre mesafedeki Kurşun Burnu Koyu’nda görüldü. Polis koyda B. S., G. K. ve Avustralya vatandaşı Michael D.’ye GBT sorgusu yaptı. Haklarında herhangi bir arama kaydı olmadığı belirlenen ikisi kadın üç kişi, polisin bidonu sorması üzerine, “Denizdeydi çıkardık, yol kenarına götürdük” yanıtını verdi. Polis, tavırlarını şüpheli bulduğu üç kişiyi gözaltına alıp Büyükada Polis Merkezi’ne götürdü.

TERÖRDEN SUÇ KAYDI

Yapılan geçmiş suç kaydı incelemesinde ise Berna S.’nin ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma, kasten yaralama, hakaret, açıktan hırsızlık, işyerinden veya kurumdan hırsızlık’ gibi 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Gülnihal K.’nın de ‘terör örgütü propagandası yapma, yankesicilik ve devlet büyüklerine hakaret’ suçlarından suç kaydı bulunduğu anlaşıldı. Michael D.’nin kaydı çıkmadı.

SERBEST KALDILAR

3 şüphelinin ifadelerinde, “Bidonu denizde gördük. Çıkardık yol kenarına bıraktık. Biz kamp yapmak için geldik” dedikleri iddia edildi. Üzerlerinde kamp malzemesi bulunan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara