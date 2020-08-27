Büyük Taarruz’da zafer Cumhuriyet’i getirdi... 98. yıl gururu

1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak türlü bahanelerle Anadolu’yu işgale başladı. Ünlü yazar Halide Edip Adıvar’ın ‘Türk’ün Ateşle İmtihanı’ kitabında anlattığı işgal günlerinde, İtilaf donanması İstanbul’a, Fransızlar Adana’ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon’a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu’nun güneybatısına yerleşti. Yunan ordusu ise 15 Mayıs 1919’da İtilaf Devletlerinin izniyle İzmir’e çıkarma yaptı. İşgalcilere karşı Türk milleti ‘Kuva-yı Milliye’ hareketini başlattı.

26 AĞUSTOS’TA BÜYÜK TAARRUZ

TBMM’nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Özellikle Batı Cephesi’nde hareketlilik başladı.

Sakarya’da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922’de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’u başlattı.

Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe’de yerini aldı.

Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekâtın devamında Türk askeri, sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe’yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi’nden düşmanı uzaklaştırdı.

KOMUTANLARIN 30 AĞUSTOS PLANI

Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasında 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5’inci Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2’nci Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü.

Türk ordusu, 27 Ağustos sabahı yine bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar, 8’inci Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos’ta başarıyla sürdürülen taarruz, düşmanın 5’inci tümeninin etkisiz kılınmasıyla sonuçlandı.

29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasında hemfikir oldu ve planın 30 Ağustos’ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemler alındı.

ATA’NIN KOMUTASINDA DUMLUPINAR ZAFERİ

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk Ordusu’nun Kurtuluş Savaşı’nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy’de birliklere taarruz emrini verdi. Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği Dumlupınar’daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında kuşatıp yendi. Kızıltaş deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri ve birçok Yunan komutanı kaçtı.

‘İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ, İLERİ’

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos’ta zaferle noktalandı. Büyük Zafer’in ertesi günü, 31 Ağustos’ta Zafertepe Çalköy’de bir evin bahçesindeki kırık kağnının üzerine muharebe alanlarının haritasını koyan Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile durum değerlendirmesi yaparak Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve onları mağlup etmek için İzmir’e girme görüşünde birleşti. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, birliklere “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi.

27 Ağustos’ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos’ta Kütahya’nın kurtuluşunu 1 Eylül’de Gediz, 3 Eylül’de Emet ve Tavşanlı’nın kurtuluşları izledi, 9 Eylül’de İzmir’de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa’nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi.

SAKARYA'NIN KAHRAMANLARI Bu fotoğraf Sakarya Meydan Muharebesi’nin hemen öncesinde çekilmişti.

‘BAŞKOMUTAN’A SAYGI

Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törende, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, etkinlikler kapsamında İzmir’e gidecek bisiklet sporcularına Türk bayrağını teslim etti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de sporcularla bir süre sohbet etti. Ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Çiçek ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene katılanlar ardından Büyük Taarruz Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada Kur’an-ı Kerim okunarak şehitlik gezildi. Törene Vali Çiçek’in yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile askeri erkan katıldı.