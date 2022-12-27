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Büyük Menderes siyah akıyor

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#Afyonkarahisar#Büyük Menderes#Nehir
Büyük Menderes siyah akıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan Denizli, Uşak ve Aydın’dan geçerek Ege Denizi’ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri’nde su siyah renge döndü.

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Nehirde evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları oluştu. Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ve evsel atıklardan kaynaklandığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şu uyarılarda bulundu:

‘BARİYER TAKILMALI’

Büyük Menderes Nehri kanayan bir yara haline geldi. Önünde tarihi bir taş köprü var. Maalesef her yağmur yağdığında yukarı havzadan gelen çöpler, köprünün menfezleri tıkandığı için burada toplanıyor. Zeytin hasadı mevsiminde yağ için sıkılan zeytinlerden çıkan siyah renk, önce derelere oradan da Büyük Menderes Nehri’ne akıyor. Burada sürekli balık ölümleri de gerçekleşiyor. Yüzer bariyer takılması gerekiyor. Çöplerin toplanarak düzenli bir şekilde kepçeyle dışarıya alınması gerekiyor.” Devlet Su İşleri (DSİ) 21’inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise nehirdeki çöplerin yılda 4 kez temizlendiğini belirterek, yakın zamanda tekrar temizleneceğini bildirdi.

 

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#Afyonkarahisar#Büyük Menderes#Nehir

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