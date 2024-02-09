Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici: Aday göstermediğimiz ilçelerimizde Cumhur İttifakı'yla iş birliğimizi sürdüreceğiz

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BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Gökhan Koçak ve partililerle ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

‘CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR PARÇASIYIZ’

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Destici, dün AK Parti heyetinin partilerine gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin, “Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. 14-28 Mayıs seçimlerinde de birlikteydik. Geçmiş seçimlerde de yani biz kurulduğundan beri Cumhur İttifakı'nın içinde olan bir siyasi hareketiz. Şimdi bu yerel seçimlerde de başta büyükşehirler olmak üzere bazı illerimizde kritik illerimizde AK Parti ile iş birliklerimiz devam edecek. Görüşmeler bu yönde. Bir de tabii büyükşehir özellikle bizim aday göstermediğimiz ilçelerimizde biz yine Cumhur İttifakı'yla iş birliğimizi sürdüreceğiz. Burada da heyetlerimiz hem bu hususları hem belediye meclis üyelikleriyle ilgili iş birliği olan yerlerdeki hususları görüştü. Görüşmeye devam ediyorlar. Ama Gölbaşı'nda biz müstakilen kendi adayımızla giriyoruz. Ve burada kendi adayımızla yarışıyoruz. Ve şu anda da biz Gölbaşında çok iyi bir durumdayız, Gölbaşı'nda çok önde olduğumuzu buradan ifade edebilirim. İnşallah vatandaşlarımızın gün geçtikçe de teveccühü artıyor. Vatandaşlarımıza da ayrıca bu konuda şükranlarımı sunuyorum. Biz Gölbaşı'na güveniyoruz. Gölbaşı bize, partimize, Gökhan kardeşimize yetki verdiğinde onları asla mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.

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‘VATANDAŞIMIZA SOSYAL YARDIM OLARAK ÖDENECEK’

Destici, “Biliyorsunuz bir asgari ücret tespit komisyonu var ve bu çalışanlarımızla ilgili bir asgari ücret tespit ediyor. Biz şimdi buna ilave Büyük Birlik Partisi olarak yeni seçim beyannamemizde de bu yer alacak. Bir asgari hane geçim rakamı belirleyeceğiz. Milletin bize yetki verdiği belediyelerden. Mesela diyelim ki bu. Gölbaşı için 20 bin lira oldu. Ve bir hane, dört kişilik bir haneye sadece bir çalışan var. Bir asgari ücretli ve 17 bin lira alıyor. O 17 bin ile 20 bin arasındaki 3 bin lirayı belediyemiz o haneye, o vatandaşımıza sosyal yardım olarak ödeyecek” ifadelerini kullandı. (DHA)