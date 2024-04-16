‘Büyük abi’nin hesap zamanı

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yargılama dün başladı. İddianamede, Kaplan ve 5 örgüt yöneticisine 2’şer kez müebbet ve 169 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası istenmişti. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması, dün Sincan Cezaevi Kampusu’ndaki duruşma salonunda görüldü.

Savunması alınan çete üyeleri çelişkili savunmalar yaparak, suçlamaları reddetti.

Mahkeme başkanı, dosyada yer alan bazı tape kayıtlarını okuyarak, konuşmalarda geçen “Abi”, “Büyük abi” ifadelerinin kimin için kullanıldığı sorusuna sanık Ali Dönmez, “Abi denilen kişinin kim olduğunu bilmiyorum” şeklinde savunma yaptı. Sanık Arif Buğra Meşem de savunmasında telefon konuşmalarında geçen “Ayhan kim” sorusuna “Herhangi bir Ayhan olabilir” yanıtını verdi. Gizli tanığın, “Büyük abi denilen kişi Bora Kaplan’dır” şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine de sanık Meşem, “Ben Bora Kaplan denilen adamı hiç tanımam, ses tonunu nezarette duydum” iddiasında bulundu.

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‘SİYASİ KARİYERİM NEDENİYLE ÖYLE DEDİM’

Çetenin siyasi ve yargı ayağına ilişkin bağlantıları kurduğu iddia edilen sanık Barış Kurt’un daha önceki ifadesinde “Bora Kaplan’ı tanımadığını” söylediği hatırlatıldı. Sanık Kurt “Daha önceki ifademde Bora Kaplan’ı tanımıyordum demiştim. Ben o zaman meclis üyesiydim. Savcı da sorunca siyasi kariyerim nedeniyle tanımıyorum dedim” yanıtını verdi. Mahkeme başkanının “Ne ilgisi var Bora Kaplan sakıncalı mı, siyasi kariyerinle ilgisi ne” sorusuna da Kurt sessiz kaldı.

Kurt savunmasında, müşteki Erkan Doğan’ın dişlerinin sökülmesi olayıyla bir ilgisi olmadığını ileri sürerek, “Erkan Doğan’a, ben iyilik yaptım. Başka bir şey yapmadım. Suçsuzum. Bu vatan için kamuya iş yaptım. Şirketime el koydular, hayatım alt üst oldu” diye konuştu.

Mahkeme başkanı, Ayhan Bora Kaplan’a kendisine ait barlarla ilgili soru sordu. Kaplan, “İlk mekânım Makyaj’dı. Ben sıfırdan hepsini kendim yaptım. Bana diyorlar ki milletin dükkânına çökmüşsün. Bir tane dükkân göstersinler. Kimin mekânına çökmüşüm?” diye sordu.