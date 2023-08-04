Büşra’nın katilinden pişkin savunma

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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü evinde, boşanan annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü. Elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşra Kabataş’ı 20 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren Yaylacı, ardından evde yangın çıkartıp kaçtı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yangının, genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığı tespit edildi. Cinayet şüphelisi, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yaylacı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



‘BANA AİT BİR BIÇAK DARBESİ VAR’



Yaylacı hakkında açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Mahkeme salonunda, başka bir ilde bulunan cezaevinden Kocaeli’ye getirilen sanık Taner Yaylacı ile Büşra Kabataş’ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Büşra Kabataş’ın otopsi raporunda belirtilen 20 bıçak darbesi hakkında konuşan Taner Yaylacı, “Bana ait sadece bir bıçak darbesi var. Yakmadım, cinsel istismarda bulunmadım” dedi. Yaylacı, Büşra Kabataş’ın annesi A.Ç. ile 2018 yılında sevgili olduklarını ve kendisini aldattığından şüphelendiği için görüşmek üzere evine gittiğini söyledi. Yaylacı, annesinin kendisini kullandığını söylemesi ve hakaret etmesi üzerine Büşra’yı kolundan tutup zorla yukarı çıkardığını ifade etti.

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‘ELİMDEKİ BIÇAK BOĞAZINA SAPLANDI’

Yaşanan tartışma sırasında Büşra’yı korkutmak amacıyla mutfaktan bıçak aldığını söyleyen Yaylacı, “Büşra yatağından hakaretler ediyordu. Bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak boğazına saplandı. Şoka girip kendimi dışarı attım. Üzerimde bulunan elektroşok cihazını, bıçağı ve elbiselerimi çöpe attım. Yakıcı alet bana ait değil. Elektroşoku hiç kullanmadım, pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.