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Ä°smail HakkÄ± SEYMEN- Muammer Ä°RTEM/BURSA (DHA)
Haber GiriÅŸ: 18.10.2020 - 12:10 | Son GÃ¼ncelleme:

Bursa'da yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n isabet ettiÄŸi an görüntülendi

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Bursa'da yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n isabet ettiÄŸi an görüntülendi
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Bursa'da dÃ¼n akÅŸam saÄŸanak etkili olurken, bir bÃ¶lgeye yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n isabet ettiÄŸi an cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu illerden Bursa'da dÃ¼n akÅŸam ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oldu. Yollarda kÄ±sa sÃ¼rede su birikintileri oluÅŸtu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ise zor anlar yaÅŸadÄ±.

BazÄ± noktalarda suyun tahliyesi iÃ§in rÃ¶gar kapaklarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Kentte bir bÃ¶lgeye yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n isabet ettiÄŸi an ise cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 18 dereceye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Bursaâ€™da yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n, yarÄ±na kadar etkili olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi.

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Bursada yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n isabet ettiÄŸi an gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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