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Bursa'da vahşet! Sevgilisini 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, intihar etti

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#Bursa#Osmangazi#Kadın Cinayeti
Bursada vahşet Sevgilisini 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 16:46

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tuncay Şener (35), evine gittiği sevgilisi Nurgül Demir'i (38), çıkan tartışmada 10 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla başından vurup öldürdükten sonra intihar etti. Korkunç olay, Demir'in kızı E.E.K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'taki 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nurgül Demir ile evine gelen sevgilisi Tuncay Şener arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce, Şener yanında getirdiği tabancayla Demir'i başından vurdu. Ardından da aynı silahla başına ateş edip, intihar etti.

Annesi gözlerinin önünde öldürülen E.E.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Çocuğun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demir ile Şener'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Nurgül Demir'in kızı E.E.K., polis ekipleri eşliğinde evden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bursa#Osmangazi#Kadın Cinayeti

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