Bursa'da korkunç olay! Mesai sonrası evine giderken kendisinden para isteyen kişi tarafından 7 yerinden bıçaklandı

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Olay, perşembe gecesi, Gemlik ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Bulvarı’nda meydana geldi. Benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Murat Tepe, iş çıkışı evine giderken, Kubilay Nergiz tarafından önü kesildi. Tepe, 'Neden dik yürüyorsun' dedikten sonra kendisinden 'para isteyen' Nergiz ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında belindeki bıçağı çıkaran Kubilay Nergiz, Tepe'yi bacak ve göğüs bölgelerinden bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle yaralanan Tepe, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bilinci kapalı olan Tepe'yi ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralı Tepe’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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'DİK DİK YÜRÜYORDU'

Soruşturma başlatan polis ekipleri Kubilay Nergiz'i olay yerinin yakınında bulunan tekel bayisinde yakaladı. ‘Hırsızlık’ ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından birçok kaydı bulunan Nergiz ifadesinde, "Kendisi yolda, 'dik dik' yürüyordu. 'Neden dik yürüyorsun' dedim. Tartışmaya başladık. Ben de kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 AY ÖNCE ÇALIŞTIĞI RESTORANDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Bu arada, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Murat Tepe'nin, geçen yıl eylül ayında, Gemlik ilçesinde garson olarak çalıştığı restoranda, yemeği geç getirdiği gerekçesiyle tartıştığı iki müşteri tarafından dövüldüğü öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası adliyeye çıkartılan şüpheler serbest bırakıldı.

'OĞLUM OLAY YERİNDE KANLAR İÇİNDE YATIYORDU'

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Oğlunun uğradığı bıçaklı saldırı sonrası, yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Mevlüt Tepe (46), “Olayı, gece beni Murat’ın telefonundan arayan tanımadığım bir kişiden öğrendim. Hemen, o adrese gittim. Yavrum, kanlar içinde yerde, hareketsiz olarak yerde yatıyordu. Canım çok yandı. Bıçaklayan kişi polis tarafından yakalandı. Baba olarak isteğim şüphelinin cezaevinin ön kapısından girip arka kapısından çıkmaması. Uyuşturucu kullananlara verilen cezanın yaptırımı daha ağır olması gerekiyor. Benim canım ciğerim yanmış durumda. Derdimi kime anlatayım, hakkımı kimde arayayım. Geçenlerde de Balıkesir'de gencecik çocuk toprağa gitti. Ona müdahale eden doktor benim oğluma da müdahale ediyor. Ülkemizde uyuşturucu kullananlara karşı bir yaptırımın olması gerekiyor. Kısa süreli bir cezayla bu işler örtbas edilmemesi gerekiyor. Dediğim gibi Balıkesir'de gencecik çocuk suç makinesi tarafından katledildi, benim oğlum da mı ölsün, bir başkasının da mı canı yansın? Cezaların ağır olması gerekiyor. Ciğerim yanıyor, evladım canıyla savaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Tepe, oğlunun olaydan 8 ay önce garson olarak çalıştığı restoranda, yemeği geç getirdiği için müşteri olan 2 kişi tarafından taş ile dövülünce, kafasına 8 dikiş atıldığını belirtip, yakalanan şüphelilerin ise uyuşturucu kullandığını sözlerine ekledi.