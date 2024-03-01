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Bursa'da alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı, geri vitese takıp kaçmaya çalıştı

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#Bursa#Polis#Alkollü Sürücü
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 09:51

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde denetim noktasını gören alkollü bir sürücü, İstanbul yolunda geri vitese takıp son sürat kaçmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, kovalamacanın ardından yakalanan sürücü ‘Neden kaçtınız?’ sorusuna ‘Alkollüydüm, o yüzden kaçtım’ yanıtını verdi.

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Merkez, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde trafik canavarlarına geçit vermeyen polis ekipleri, alkollü sürücüleri bir bir yakaladı. Denetim noktasını gören S.Ç. ise dönüş alacağı sırada trafik ekiplerini görünce geri vitese takıp anayola çıktı.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü anayolda son sürat geri geri giderken, alkollü sürücü ekipleri de peşine taktı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü frene basıp teslim oldu. Hiçbir şey olmamış gibi araçtan inen sürücü, "Neden kaçtınız?" sorusuna "Alkollü olduğum için kaçtım" dedi.

Alkolmetreyi üflemeyen S.Ç., önce ekiplerle pazarlık yapmaya kalkıştı, ardından cihaza üflemeyi kabul etmedi. Sürücüye geri kaçmaktan ve cihazı üflememekten 18 bin 200 lira ceza kesilirken, araç ise trafikten men edildi. Nefes kesen kovalamaca ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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#Bursa#Polis#Alkollü Sürücü

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