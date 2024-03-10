Bursa merkezli 4 ilde, fuhuş çetesine operasyon

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş çetesinin, Bursa'nın yanı sıra İzmir, Ankara ve Denizli’ de sistem evi olarak kullanılan bir merkez oluşturdukları, bu merkez aracılığı ile kadınları zorla fuhşa sürüklediği belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, 4 ilde önceden belirlenen adreslere 8 Mart’ta operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin aralarında olduğu 300 polisle, 40 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, ‘Mr. Yamaç ve Hayalet’ kod adlı çete lideri B.Y.’nin de aralarında olduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah ve silahlara ait çok sayıda mermi, uyuşturucu madde, kullanıma hazır halde sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Fuhşa zorlanan 25 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.