Burhan Amca’yı böyle kandırmış

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Seçil Erzan’ın sanık olarak yargılandığı davanın iki iddianamesinde 19 mağdur var. 1 numaralı mağdur ise 73 yaşındaki Burhan Taşpolat…

Taşpolat, Erzan’ın müdürü olduğu şubenin eski bir müşterisi. Erzan ile kızı Pınar vasıtasıyla 2017’de tanışmış. Aralarında çok yakın bir ilişki var. Erzan ifadesinde, “Burhan Amca’yı çok severdim, kandırdığım için çok pişmanım. Bunu anlatırken utanıyorum” diyor.

TÜM HESAPLARIMIZ ONDAYDI

Burhan Taşpolat’a ulaştık. Binlerce dolarını kaptırmanın yanı sıra çok güvendiği biri tarafından da dolandırılmış olmasına rağmen gayet sakin bir şekilde başına gelenleri anlattı: “Ne söyleyeyim? Sevdiğimiz, inandığımız, kızımın dostu olan, eli ayağı düzgün bir insandı. Kızım Pınar cilt doktoru; Seçil’i 2014’ten beri tanıyor. Ben de 2017’den beri tanıyorum. Zaten kızım onun doktoru. Daha önce de onun bankasıyla iş yapmıştık. 17 kredi almıştım oradan. Bütün hesaplarımız ondaydı.

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SON ÇARE BİZİ DE YAKTI

Bir gün ofise geldi. ‘Burhan Amcacığım böyle bir fon var. İstiyorum ki size de faydam olsun’ dedi. Ben de ‘Kızım, bizim ihtiyacımız yok ama bu işin sana bir faydası olacak mı?’ diye sordum. O da ‘Olmaz mı amcacığım, bana da hisse verecekler’ dedi. Demek ki o günlerde onu sıkıştırıyorlardı. Başka yerden para bulamayınca son çare bizi yaktı. Babası vefat etmişti. Beni baba yerine koyuyor, ‘baba’ diyordu. Biz sıradan bir Anadolu ailesiyiz. Öyle büyük paramız yok. Dairemi sattım, Tepekent’te bir villa vardı, onu sattım, paralarını kuruşuna dokunmadan ona verdim. 574 bin dolar. Güveniyorduk, oldu bir defa. Bekleyip göreceğiz.”

BANKADA 11 KREDİM VAR

Denizbank’ın Teftiş Kurulu raporunda “Bankada aktif bir hesabı bile yok, Seçil Erzan’a verdiği tutarları bankadan istemesi abesle iştigal” denilen Burhan Taşpolat şu açıklamayı yaptı: “Burhan Taşpolat olarak şahsi hesabım yok ama şirketlerimin aldığı 11 tane kredi var. Kızım Evrim Pınar Güzel’in de orada hesabı ve adına alınmış kredi var.”





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BURHAN AMCA’NIN KIZI: ‘EVİMİZE GİREN BİR HIRSIZMIŞ’

Dr. Evrim Pınar Güzel, Seçil Erzan’ın yakın arkadaşı. 2014’ten beri tanışıyorlar. Seçil’i babası Burhan Taşpolat ile de tanıştırmış ve milyonlarca lirayı ailelerinin bir parçası olarak gördükleri Seçil Erzan’a vermişler. Evrim Pınar Güzel Hürriyet’e şunları anlattı: “Kliniğime hasta olarak geldi, 2014’te tanıştık. Yakın arkadaş olduk. O kadar içten, o kadar samimi konuşurdu ki. Onunla tanışırsınız, ailenize alırsınız ve sizden biri olur. Hep de böyle olmuştur. Herkesi de öyle ikna etmiş. Başarılarıyla gurur duyardım. Beni aradı ‘Pınar böyle bir fon var, ben hakkımı sana kullandırmak istiyorum’ dedi. Ben sorgulamaya çalışınca da ‘Ben sana yanlış bir şey yapar mıyım?’ diyerek ikna etti. Zaten tanıştığımız günden beri mali işlerimle o ilgileniyordu. Bu fon dediği şeye ilk teslimi Florya’daki banka şubesindeki masasının üstüne bırakmıştım. Şube müdürü olmasa zaten güvenmezdik. 8 senedir görüştüğüm, evimize, ailemize giren kişi bir hırsızmış, yalancıymış. Aylardır bunu hazmedemiyorum. Biz onu sevmiştik, ailemize dahil etmiştik.“





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SEÇİL’İN SİHİRLİ KELİMESİ: HOCA

Dava dosyasında Seçil Erzan’a 2 milyon 200 bin dolar veren Bülent Çeviker ve İnci Çeviker’in sunduğu bir ses kaydı çözümü de var. Bu kayda göre Çeviker çifti, Erzan’dan vadesi dolan parayı istiyor. Ancak Erzan sürenin uzatıldığını ve alacaklarının 5 milyon dolara çıktığını söyleyerek onları oyalıyor. Erzan, ‘Hoca’ olarak bahsettiği ve “Resmi evraktan daha değerli” dediği Fatih Terim’in de sisteme devam ettiğini söyleyerek onları ikna ediyor. Dosyadaki konuşmanın detayları şöyle:

* İnci Çeviker: Öyle mi, Hoca da mı devam etmiş oldu?

* Seçil Erzan: Onla yazışıyorum şu anda, o da devam etti tabii.

* İnci Çeviker: Şimdi biz bu parayı alacak mıyız?

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* Seçil Erzan: Ay tabii ki alacaksınız ya, parayı almama gibi bir riskiniz yok, lütfen, ne olur rahat olun.

* Bülent Çeviker: Rakam değişmeyecek, 5 milyon dolar?

* Seçil Erzan: Evet, çünkü uzattık maalesef.

* İnci Çeviker: Sen o zaman bize bir tane kâğıt verecek misin? Yeni rakamlı…

* Seçil Erzan: Veririm, veririm tabii, mevcut kâğıdın altına ısın kodu aynı bakiyesini yazarım, kaşeler imzalarım.

‘HOCA RESMİ EVRAKTAN DEĞERLİ’

* Bülent Çeviker: Peki bankadan resmi bir evrak alabiliyor muyuz?

* Seçil Erzan: Bakın, şimdi Hoca’nın işlerinin içine girdiğimiz için bu resmi evrak ondan daha değerli, bankadan verilecekten. Biz bankadan resmi evrak dediğimiz zaman o zaten resmi evrak. Bu yarın öbür gün gidip bankadan alabileceğimiz bir şey ama şu anda işlem vadesi bitene kadar bizim oraya girdiğimizi, kârı niye alıyoruz diye sorgulanırız, sorun olur…

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* Bülent Çeviker: Yani ben orada gizli birisi değilim di mi? Benim orada adım, soyadım, T.C. numaram yazıyor di mi?

* Seçil Erzan: Yazıyor ama işlemin içine gizli ısın kodundayız, biz o yüzden sorgulatamıyoruz, yoksa banka resmiyette o kadar şeyi…

* İnci Çeviker: Yani bir resmi evrak alınsa onu sadece Hoca alır di mi?

* Seçil Erzan: Ya ısın kodunu Hoca’ya da vermiyorum, resmi evrak o da almıyor. Almasına gerek yok çünkü bugüne kadar çok aldı gitti resmi evrak. O benim verdiğim evrak zaten. Antetlisini de veririm ben size.

* İnci Çeviker: O zaman antetli kâğıda yaz baştan hepsini, şu tarihte 5 milyon falan diye ben uğrayıp alırım.

* Seçil Erzan: Tamam olur öyle yapalım.

MAĞDURLARDAN BÜLENT ÇEVİKER: ‘TERİM FONUNA İNANDIK’

Bülent Çeviker makine mühendisi, kendi şirketi var. 2 milyon 200 bin dolarını çanta içinde Florya’da bir restoran önünde Seçil Erzan’ın gönderdiği Ali Yörük’e verdi. Onunla da konuştuk. O da 11 yıldır tanıdığı birine duyduğu güven ile hareket etmiş: “Bankanın 15 senelik müşterisiyim. Seçil’i göreve başladığı günden beri tanıyoruz. Önceki müdürü de tanıyorduk. Bütün ailenin banka işlerini o yapardı. Bir pürüz çıksa bizden yana olur, yardım ederdi.





‘ÇOK GİZLİ KİMSE DUYMASIN’ DEDİ

Geçen sene kasım ayında geldi, Fatih Terim’in gizli ve özel bir fonu olduğunu, kimsenin duymaması gerektiğini, 3 milyon dolar ile bu fona girebileceğimi, yüzde 27 faiz vereceklerini söyledi. Ben de ‘Bu kadar kısa vade için bu kadar yüksek faiz olur mu? Zaten iki milyon dolarım var, giremem’ dedim. Birkaç ay sonra tekrar aradı. ‘Yeni bir fırsat var, 2 milyon ile de girebilirsin’ dedi. ‘Genel müdüre bağlı özel bir ekip bu fonu yönetiyor’ dedi. Ben de bankanın yatırım danışmanını aradım. Özel kişi adına fon olup olamayacağını sordum. O da ‘Olur’ dedi. Ben de ‘Fatih Terim’in de fonu var mı?’ diye sordum. O da ‘Var da diyemem, yok da diyemem, bu tür bilgiler özel bilgiler’ diye cevap verdi. Niye sorduğumu bilmiyordu. Ben de ‘Herhalde var da özel fon olduğu için söyleyemiyor’ diye düşündüm ve inandım. Eşimin sinirleri bozuldu, psikolojik destek alıyoruz.”

UYKULARIMIZ KAÇIYOR

Mağdurlardan Mert Zeydanlı, “Hususi hiçbir arkadaşlığım yok. Bankada hesabım vardı, daha önce de bu bankada iş yapmıştım. Profesyonel bir teklif olarak geldi bana. Ben de ilgilendim ve dahil oldum. Bana da Fatih Terim fonu olduğu söylendi. 8 aydır bu sıkıntının içinde yaşıyorum. Ailecek moralimiz bozuk, ne uykumuz ne düzenimiz kaldı. Yargı sürecini takip edeceğiz” diyor. Seçil’in kuzeni Tanin Yılmaz da iddiaları reddediyor: “Zorla para aldığım iddiaları doğru değil. Seçil’in iddialarını kabul etmiyorum. Bu konuda avukatımla görüşün...”