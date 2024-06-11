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Burdur'da iğrenç olay! 'Büyücülük' ve 'falcılık' adı altında cinsel saldırı

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#Burdur#Cinsel Saldırı#Taciz
Burdurda iğrenç olay Büyücülük ve falcılık adı altında cinsel saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 13:12

Burdur’da büyücülük ve falcılık adı altında kadınlara cinsel saldırı ve tacizde bulunan E.S. (53) alı şüpheli evine yapılan operasyonla yakalandı. E.S. adlı şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından E.S. (53) isimli bir şüphelinin ikametinde büyücülük ve falcılık adı altında kadınlara cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu tespit edilmesi üzerine ikamete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan E.S. gözaltına alınırken ikamette yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, büyü ve fal işlerinde kullandığı değerlendirilen muhtelif malzemeler ve 16 bin TL ve 50 euro tutarında banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Burdur#Cinsel Saldırı#Taciz

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