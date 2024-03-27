Bunun adı hayvan sevgisi değil

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Pet shop’larda kataloglardan gösterilerek satış yapılırken, internet üzerinden yapılan satışlar ise arttı. Hayvanseverler internet ortamındaki satışlarda hayvanların sağlık durumu ve bakımı hakkında yeterli bilgi bulunmamasına tepki gösteriyor. Satışlar ise genelde binlerce kişinin üye olduğu Telegram gibi sosyal medya platformlarında, fotoğraflı ve videolu reklamlarla yapılıyor. Hayvan fiyatları belirtilmiyor ancak ‘görüşülür’ ibaresiyle ekleniyor. Telefon ile yapılan görüşmelerde ise satışa sunulan hayvanların fiyatları ve cinsleri hakkında bilgi veriliyor.

17 BİN LİRA FİYAT VERDİ

Telegram grubundan kedi satın almak için ulaşılan A.A., “Yavru N.Y. orijinal golden safkan British. Anne ve baba bizim kedilerimiz. Biz babayla anneyi eşleştirdik, yavrularını aldık. Şecereli fiyat 17 bin lira. Bir beyaz var o da safkan British ama ona şeceresiz olarak 12 bin diyorum” dedi.

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HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, “Pet shop’larda hayvan satışı hiçbir şekilde düşmedi. Katalog üzerinden satışı, maalesef kanun koyucu serbest bıraktı. Dolayısıyla insanlar istedikleri gibi internet üzerinden bir şekilde satmaya devam ediyor” diye konuştu.

Av. Şenpolat, ev ortamında hayvanları çiftleştirip faturasız bir şekilde satış yapanlara tepki göstererek şunları söyledi: “Sen kim oluyorsun da bu hayvanları çiftleştirip satıyorsun? Fatura vermiyorsun? İzin almıyorsun. Kendi vermiş olduğu şecere belgesinin doğru olup olmadığı ne malum?”