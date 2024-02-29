Bungalovlara Danıştay vizesi

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Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda, orman içerisindeki alanlara bungalov, idare ve konuk evi ile kır lokantasının yapımı için 2016 yılında Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonu projesi hazırlandı. 25 bungalov, idare ve konuk evinin yapımı için 19 Aralık 2017’de projenin ihalesi yapıldı.

Bolu Belediyesi tarafından 2018 yılında 7 milyon TL harcanarak çam ormanlarının arasına 25 bungalov ev yapıldı. Projenin yüzde 80’inin tamamlandığı dönemde Gölcük Platformu, doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle dava açtı.

2018 yılının aralık ayında, Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2019 yılının mayıs ayında da projeyi iptal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İdare Mahkemesi de 2020 yılının mart ayında istinaf başvurusunu reddetti. Bakanlık dosyayı Danıştay’da temyiz etti.

8 YIL SÜRDÜ

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2016 yılında başlayan süreçte Danıştay, projenin iptaline ilişkin mahkeme kararını oyçokluğuyla bozdu. Danıştay kararında, “Plan kararlarında, yapılarda doğal malzemenin kullanılacağı, doğayla bütünleşen, yerel mimariyi bozmayan malzeme seçiminin zorunlu olduğu, ağaç dokusu ve doğal bitki örtüsünün hiçbir amaç için tahrip edilemeyeceğinin belirtildiği” ifadeleri yer aldı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi de Danıştay’ın bozma kararına uydu.

Kararla 25 bungalovun bakım ve onarımlarının yapılması ile projenin tamamlanmasının önü açıldı.