Bungalov çetesi çökertildi... 34 milyon liralık vurgun yaptılar

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BATMAN merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-30” operasyonlarında elebaşılığını yurtdışında firari olan Doğan Güney’in yaptığı “Odacılar” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Eşzamanlı yapılan operasyonlarda örgüt yöneticilerinden Yonca Onat’ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkâri, Van, Mardin ve İzmir’de eşzamanlı olarak ‘Mahzen-30’ operasyonları yapıldı. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte kiralık bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edildi” dedi.

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‘OPERASYONLAR SÜRECEK’

Operasyon ile ilgili detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya, “MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında, ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin lira değerinde işlem hacmine sahip, şüphelilere ait bin 283 banka hesabına el konuldu. Operasyonlarda; ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.