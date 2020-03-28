Buluşmaya gittiği kadın ve arkadaşı tarafından darbedildi

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde oturan S.A., iddiaya göre yeni tanıştığı kız arkadaşı R.K. ile perşembe günü buluşmaya gitti. Buluşmaya R.K.'nın yanında A.Ö. adlı bir erkek de geldi. R.K. ve A.Ö. henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından darbettikleri S.A.'nın başına taşla vurarak yaraladı. 2 şüpheli, S.A.'nın kimliğini, cep telefonunu ve bir miktar parasıyla kendilerini takip etmemesi için otomobilinin kontak anahtarını da aldı. Otomobilin lastiklerini de kesen şüphelilerin olay yerinden ayrılmasının ardından S.A. jandarmaya giderek şikayette bulundu.

Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucunda Çolaklı Mahallesi'nde bulundukları tespit edilen şüpheliler R.K. ve A.Ö. yakalandı. Şüphelilerden A.Ö.'nün Sarılar Mahallesi ve Manavgat Merkezi Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit ve mala zarar verme' olaylarından arandığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden R.K., arkadaş oldukları A.Ö. ile bir süre önce aralarının açıldığını ve bu dönemde S.A. ile tanıştığını söyledi. Bir süre sonra A.Ö. ile yeniden barıştığını kaydeden R.K., bunun ardından ise S.A.'nın kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü.

'Kasten yaralama', 'yağma', 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edilen R.K. ve A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.