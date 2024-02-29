Bulgur Palas yenilendi

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İstanbul’un en güzel ama hikâyesi en acıklı binalarından biriydi Bulgur Palas. Asıl ismi Bolulu Habip Bey Konağı olan, projesi 1912 yılında İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından çizilen bina, İttihat Terakki Bolu Mebusu Habib Bey’in bulgur vurgunundan kazandığı paralarla yaptırıldığı için halk arasında Bulgur Palas olarak anılıyordu. Bina uzun bir süre Osmanlı Bankası’nın lojman ve arşivi olarak kullanıldı. Yıllar önce de kaderine terk edildi. Kocamustafapaşa’daki Bulgur Palas’ı 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldı, KİPTAŞ koordinasyonunda titiz bir çalışmayla restore etti. Tarihi yapı, 135 kişilik kütüphanesi, sergi salonu, restoran, çok amaçlı etkinlik alanları ve benzersiz İstanbul manzarasına sahip seyir terasıyla yeni nesil bir yaşam merkezi olarak tüm İstanbullularla buluştu. Bulgur Palas’ın açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası uzun yıllar ihmal edilmiştir. Pek çok yanlış ve zararlı işler yapılmıştır. Beş yıldır bu değişti. 2019’da bu anlamda yepyeni bir dönem başladı. İstanbul’un mirası beş yıldır emin ellerde” dedi.



