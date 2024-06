Bulgaristan Başbakanı Glavçev: Düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır

Haberin Devamı

Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy ile Bulgaristan tarafındaki Malko Tirnovo Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için iki ülkenin heyetleri Dereköy Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ile beraberindeki heyet Bulgaristan tarafından yürüyerek geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. İki ülke heyetleri arasında sınır kapılarının modernizasyonu ve TIR trafiğine açılması konusunda düzenlenen toplantıda, Bulgar konuklara Ticaret Bakanlığı ve Kırklareli Valiliği tarafından sunum yapıldı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, Dereköy Sınır Kapısı'na ilk kez geldiğini belirterek, Türkiye ile birlikte sınır kapılarındaki modernizasyonun en kısa sürede bitirileceğini söyledi. Dost ülkeler Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iletişimin ve ilişkilerin her geçen gün arttığını ifade eden Glavçev, "Birlikte hareket etmek ortak sorunları çözmede işleri kolaylaştıracak. Bugün büyük bir adım atıldı, buradaki heyette ortak hareket etme niyetini ortaya koyuyor. Gümrük kapılarımızı büyüterek aramızdaki iletişimi daha da artırmayı hedefliyoruz. Cumartesi günü de hem Kapitan Andreevo hem de Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceğim" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesine teşekkür etmeden geçemeyeceğini söyleyen Glavçev, "Düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

'DÜNYANIN YÜKÜNÜ TAŞIYOR'

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, sınır kapılarının sadece iki ülkenin yükünü değil dünyanın yükünü taşıdığını söyledi. Dereköy'ün TIR geçişlerine 1987 yılında kapatıldığını belirten Uçarmak, "Bu sefer programı tek taraflı yapmaya çalıştık. Ama Sayın Başbakan ve heyetinin buradaki temsili gösterim olacak. Gelecek dönem inşallah kendileri bu işi devam ettirirler. Ayrıca sayın büyükelçimiz bu işe hızlı bir giriş yaptılar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bulgaristan kapılarımız Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy sınır kapılarımız sadece Bulgaristan'a geçmek için değil aynı zamanda Avrupa'ya açılmak için kullanılan kapılarımız. Sadece bu kapılar iki ülkenin yükünü değil dünyanın yükünü taşıyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, kaçak göçmenlerin Bulgaristan'a geçişlerini önlemek için yaptığı çalışmalar nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kırklareli Valiliği'ne teşekkür etti. Kaçak göçmen geçişlerinde geçen yıla oranla ciddi azalma olduğunu belirten Stoyanov, "Bulgaristan İçişleri Bakanı olarak ayrıca güvenlik kolluklarının hepsine mülteci geçişlerindeki çalışmaları için teşekkür ederim. Bu sorunu kökten çözmemiz mümkün değil ama biz belli bir seviyeye Türkiye'nin sayesinde getirebiliyoruz. Burada aslında tam yerinde bulunuyorum mülteci akımını durdurmakla ilgili bütün kurumlara çok teşekkür ederim. Şu ana kadar iletişim halinde değildik mülteci geçişleri hakkında iletişimimiz de arttı. Geçen yıldan bu yana mülteci akınının ciddi ölçüde azaldığını görüyoruz. Türkiye İçişleri Bakanı ile de görüşüyoruz. O da bizlerle aynı fikirde. Bu arada mülteciler de bu sayede Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gidemeyeceklerini öğreniyorlar. Bütün Avrupa Birliği partnerlerimizde aynı fikirde. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iletişim hiç bir zaman bu kadar kuvvetli olmamıştı. Bu konuda Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Mülteciler artık Bulgar ve Türk sınırını kullanamayacaklarını anladılar" dedi.

Haberin Devamı

Dereköy ve Malko Tırnova Sınır Kapısı'ndaki yük trafiğine değinen Stoyanov, "Bugün tarihe not düşülecek. Ben düşünüyorum, iki ülkenin yük trafiğinin buradan geçmesi her iki ülke için de önümüzdeki yıl içerisinde bu sorunu çözmüş olacağız. Hepimiz gümrüklerin ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Artık her iki ülkenin yetkilileri görüşüp, çözüm yolu bulunacak. Bu konu buraya kadar geldiğine göre çözüme kavuşması şart. Bu konu 3-4 bakanlığı etkiliyor. Bu bakanlıklar hep beraber birlikte çalışacak, sınır polisimiz ise yerel olarak çalışacak. Biliyorum ki her iki ülke ciddi çalışma yapacak ve çok yakın zamanda burada açılış için kurdele keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'SIFIR GEÇİŞ, SIFIR GERİ İTME POLİTİKASI İZLİYORUZ'

Kırklareli Valisi Birol Ekici, dost ülke Bulgaristan'a yasa dışı yollardan kaçak göçmenlerin gitmemesi için olağanüstü önlemler aldıklarını anlattı. Vali Ekici, "Edirne ve Kırklareli valileri olarak sık sık bir araya gelip tedbirlerimizi gözden geçiriyoruz. İçişleri Bakanımızın talimatları ile sıfır geçiş, sıfır geri itme politikası izliyoruz" dedi.