Bugün Dünya Nüfus Günü... Kadınların sayısı eşit hakları değil

Haberin Devamı

Bugün Dünya Nüfus Günü. 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun yüzde 49.7’si kadınlardan oluşuyor. Ancak çocuk doğurmaktan eğitime kadar pek çok konuda son sözü erkekler söylüyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun girişimleriyle bu yıl Dünya Nüfus Günü’nün teması işte bu eşitsizlik. Türkiye’de rakamlar çok farklı değil. Peki neden böyle, çözüm ne ve gelecek için nasıl bir tablo öngörülüyor? BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Direktörü Hassan Mohtashami, Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu:

‘ANAHTAR EĞİTİM’

“İnsanlığın yarısı olan 4 milyar kadın ve kız çocuğu, yalnızca cinsiyetleri nedeniyle sürekli olarak ayrımcılığa maruz kalıyor. Yaşamları, aileleri ve kariyerleriyle ilgili arzuları, demografi tartışmalarında genellikle göz ardı ediliyor, hakları ihlal ediliyor. Bu sorunun temelinde kadın-erkek eşitsizliği yatıyor. Dünyanın her yerindeki bu yaygın adaletsizlik, kadınları ve kız çocuklarını eğitimden, iş gücünden ve liderlik pozisyonlarından uzak tutuyor; eylemlerini sınırlıyor; sağlıkları ile cinsel ve üreme kararları üzerindeki söz sahipliklerini baltalıyor; ve şiddete, zararlı uygulamalara, önlenebilir anne ölümlerine karşı savunmasızlıklarını arttıyor. Çözüm net: Eğitim, kadınların güçlenmesinin anahtarıdır. Kadınlar ve kız çocukları eğitimle güçlendirildiğinde, toplumlar da güçlenir. Bu şekilde, bedensel özerklikleriyle (yaşamları ve bedenleri üzerinde anlamlı karar verme gücü) onlar ve aileleri de gelişir. Eğitim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları ile hizmetlerine (modern gebelik önleyici yöntemler dahil) artan erişim ile kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek, onların isteklerini gerçekleştirmelerine ve kendi hayatlarının yolunu çizmelerine yardımcı olur. Kadınların ve kız çocuklarının tüm potansiyellerini gerçekleştirmeleriyle önündeki kilit açıldığında; daha iyi bir toplum için liderlik, fikirler, yenilikçilik ve yaratıcılık noktasında toplumun diğer yarısının da gücünü arkamıza almış oluruz.”

Haberin Devamı

Hassan Mohtashami

DÜNYADA KADIN

Haberin Devamı

UNFPA’nın istatisiklerine göre dünya nüfusu ile ilgili çarpıcı bilgiler şöyle:

- Dünyada kadınların yüzde 40’ı kendi cinsellik, üreme sağlığı ve hakları konusunda karar verici değil.

- Dünyada her iki dakikada bir, doğum yaparken bir kadın hayatını kaybediyor. Çatışma bölgelerinde bu rakam daha da yüksek.

- Kadınların üçte biri partnerlerinin ya da partneri olmayan erkeklerin şiddetine maruz kalıyor.

- Dünyada sadece 6 ülkede parlamentodaki kadın milletvekili oranı yüzde 50.

- Dünyada okuma yazma bilmeyen 800 milyon kişinin üçte ikisi kadınlardan oluşuyor.

TÜRKİYE’DE KADIN

- Türkiye’de yaşları 15-49 arasında değişen 1 milyondan fazla kadın özellikle kırsal kesimde aile planlaması konusunda ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Haberin Devamı

- Her iki dakikada bir hamilelik sırasında ya da doğum esnasında bir kadın hayatını kaybediyor.

- Her 10 kadından 4’ü hayatı boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.

- Türkiye’de 2 milyon 877 bin kadın okuma yazma bilmiyor.

- Kadınların işgücüne katılım oranı sadece yüzde 30.