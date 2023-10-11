Bu zorbalar yakalansın

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Adana Yüreğir’de lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K. (31), 2 yıl önce kavgalı oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K.’ye yapay damarlar takıldı. Şikâyet üzerine Y.Y. tutuklandı. İddiaya göre şikâyetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.’ye (30) baskı yapan Y.Y.’nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.’nin şikâyetini geri çekmemesi üzerine, tutuklu olan Y.Y.’nin ailesinden kişiler evine gidip tehditler savurdu. 1 Ekim’de önce A.K.’nin annesi Z.K. darp edildi. 7 Ekim’de ise motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.’nin 5 çocuğundan ortancası M.K. (8), kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.’nin tedavisi sürüyor.

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‘CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Polise şikâyette bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştiren ve azmettirenlerin hâlâ sokakta gezip tehdit mesajları gönderdiğini öne süren H.K., “Can güvenliğimiz yok, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir oğlum yaralandı. ‘Çocuklarınız, hiçbiriniz kalmayacaksınız, yarım kalan işi tamamlayacağız’ diye mesajlar atıyor. Yarın başka bir çocuğumun katledilmesinden korkuyorum” diyerek yardım istedi.