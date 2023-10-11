×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bu zorbalar yakalansın

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Yüreğir#Silahlı Saldırı
Bu zorbalar yakalansın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Kendisini yaralayan aileyle ilgili şikâyetini geri çekmediği için tehdit edilen A.K.’nin 8 yaşındaki oğlu M.K., tabancayla kasığından vuruldu. Tedavisi süren M.K.’nin annesi H.K., oğlunu yaralayanların yakalanmadığını ve tehditlere devam ettiklerini belirterek yardım istedi.

Haberin Devamı

Adana Yüreğir’de lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K. (31), 2 yıl önce kavgalı oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K.’ye yapay damarlar takıldı. Şikâyet üzerine Y.Y. tutuklandı. İddiaya göre şikâyetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.’ye (30) baskı yapan Y.Y.’nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.’nin şikâyetini geri çekmemesi üzerine, tutuklu olan Y.Y.’nin ailesinden kişiler evine gidip tehditler savurdu. 1 Ekim’de önce A.K.’nin annesi Z.K. darp edildi. 7 Ekim’de ise motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.’nin 5 çocuğundan ortancası M.K. (8), kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.’nin tedavisi sürüyor.

Haberin Devamı

‘CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Polise şikâyette bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştiren ve azmettirenlerin hâlâ sokakta gezip tehdit mesajları gönderdiğini öne süren H.K., “Can güvenliğimiz yok, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir oğlum yaralandı. ‘Çocuklarınız, hiçbiriniz kalmayacaksınız, yarım kalan işi tamamlayacağız’ diye mesajlar atıyor. Yarın başka bir çocuğumun katledilmesinden korkuyorum” diyerek yardım istedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Yüreğir#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!