Hürriyet Haziran 2020’de yazmıştı: Bu yıl da aynı

İSTANBUL’da Küçükçekmece Gölü kenarında dün sabah yürüyüşe çıkanlar binlerce balık ölüsünün tüm kıyıyı kapladığını gördü. Başvurular üzerine İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kıyı temizliği için Küçükçekmece Gölü’ne sevk edildi. Görevliler uzun saplı filelerle balık ölülerini topladı.

(Hürriyet Haziran 2020’de yazmıştı)

Küçükçekmece Gölü’nde geçen yıl haziran ayı başında yine benzer bir olay yaşanmıştı. Yetkililer sudan örnekler alarak balık ölümlerine çare aramıştı ancak herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Mahalle sakinlerinden Uğur Elmalı yaşananları “Sabah camı açtığımda kötü bir koku duydum. Balık ölümlerinin başladığını anladım. Her yıl bu zamanlar aynı manzara yaşanıyor. Geliyorlar, iki inceleme yapıyorlar sonra ertesi yıl aynı manzara yaşanıyor. Hayvanlara yazık, günah. Boğularak ölüyorlar. Üzülüyoruz” diyerek anlattı.

‘BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞMELİ’

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, balık ölümlerine göldeki aşırı kirliliğin neden olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Küçükçekmece Gölü’nde de kirlilik potansiyel olarak mevcut. Noktasal kirlilik yükleri gölü kirletmeye devam ediyor. Bu baskı sıcaklık artışıyla da tetiklenince canlı yaşamı etkileniyor. Balık ölümlerini durdurmak için sadece denetimler yetmez. Daha geniş ve bütüncül bakılması lazım. Su yönetimi sadece suyu çeşmelerden akıtmakla bitmez. Atık suyu da arıtıp doğal ortama onu olumsuz etkilemeyecek bir kalitede bırakmamız lazım. Hatta bir çevrimiçinde yeniden kullanmamız lazım. Su yönetimi bakış açımızın ve su kullanım alışkanlıklarımızın değişmesi gerekli. Aynı önlemleri alarak farklı sonuçlar beklenemez. Halk müsilaj diyor ama Küçükçekmece Gölü’ndeki sorun bu değil. Sorun gölde oksijen miktarının hızla azalmasına neden olan farklı bir kirlilik aktivitesi.”

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