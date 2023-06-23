×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bu neyin indirimi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Asliye Ceza Mahkemesi#İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Bu neyin indirimi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Gökhan D., Dr. Emre Arslan’a hakaret etti, yumruk attı, bıçakla tehdit etti ama haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak 3 yıl 20 gün hapis cezası aldı.

Haberin Devamı

İzmir Konak’ta 12 Mart gecesi Gökhan D. (27) eşiyle birlikte gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk acil servisinde Gökhan D.’ye (27) 1 aylık bebeğine bakmadığını öne sürüp yumruk atıp bıçakla tehdit ve hakaretler etti. Olayın ardından tutuklanan Gökhan D., bir süre sonra tahliye edilse de başka suçlardan bir kez daha tutuklandı.

Bu neyin indirimi

Gökhan D.

CEZASI ERTELENMEDİ

İzmir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 15 Haziran’da görülen karar duruşmasında, hâkim, sanık Gökhan D.’yi sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlediği ‘kasten yaralama’ suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Dr. Arslan’ın sesini yükseltmesi ve kapıyı kapatmasını haksız tahrik indirimi kapsamında değerlendiren mahkeme, bu cezayı 6 aya düşürdü. Takdiri indirim de uygulayan hâkim, ‘kasten yaralama’ suçundan Gökhan D.’ye 5 ay hapis cezası verdi. Gökhan D.’ye ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası veren hâkim, bu cezasını da haksız tahrik ve sanığın ikrarı sebebiyle 11 ay 20 gün hapis olarak değiştirdi. Sanık Gökhan D., silahlı tehdit suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezası da haksız tahrik ve takdiri indirimle 1 yıl 8 ay hapis cezasına düşürüldü. Gökhan D.’nin cezası ertelenmedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Asliye Ceza Mahkemesi#İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA
Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor

Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor! Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor'

#Sağlık
7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu