Bu neyin indirimi

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İzmir Konak’ta 12 Mart gecesi Gökhan D. (27) eşiyle birlikte gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk acil servisinde Gökhan D.’ye (27) 1 aylık bebeğine bakmadığını öne sürüp yumruk atıp bıçakla tehdit ve hakaretler etti. Olayın ardından tutuklanan Gökhan D., bir süre sonra tahliye edilse de başka suçlardan bir kez daha tutuklandı.

Gökhan D.

CEZASI ERTELENMEDİ

İzmir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 15 Haziran’da görülen karar duruşmasında, hâkim, sanık Gökhan D.’yi sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlediği ‘kasten yaralama’ suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Dr. Arslan’ın sesini yükseltmesi ve kapıyı kapatmasını haksız tahrik indirimi kapsamında değerlendiren mahkeme, bu cezayı 6 aya düşürdü. Takdiri indirim de uygulayan hâkim, ‘kasten yaralama’ suçundan Gökhan D.’ye 5 ay hapis cezası verdi. Gökhan D.’ye ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası veren hâkim, bu cezasını da haksız tahrik ve sanığın ikrarı sebebiyle 11 ay 20 gün hapis olarak değiştirdi. Sanık Gökhan D., silahlı tehdit suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezası da haksız tahrik ve takdiri indirimle 1 yıl 8 ay hapis cezasına düşürüldü. Gökhan D.’nin cezası ertelenmedi.