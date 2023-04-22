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Bu ne zorbalık

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Şüpheliler#Bayram
Bu ne zorbalık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Diyarbakır’da önceki gün sağanak ve şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi.

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Hakan ve Sonay Polat çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Eren Polat (16), 15 Nisan’da bayram tatili için Kayseri’den Sivas’taki Çongar köyüne amcası Emrah Polat’ın yanına gitti. Eren Polat ile köyde yaşayan B.B.E. arasında sosyal medyada tartışma başladı. Daha sonra B.B.E. 16 Nisan’da, kuzeni K.B.E. ve arkadaşları A.A., M.A., İ.H. ile birlikte gezmeyi bahane ederek Eren Polat’ı evinden çıkarıp köyün dışındaki bir araziye götürdü. Kimsenin olmadığı arazide bu kişiler Polat’a saldırdı. Yaşanan olayı kimseye anlatmaması için tehdit eden şüpheliler, bir süre sonra olayın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Polat, 18 Nisan’da jandarmaya giderek şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan şüpheliler, daha sonra serbest bırakıldı.

‘VAZGEÇMEYECEĞİM’

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bayram için köye gittiğini söyleyen Eren Polat, “Üzerime köpeği gönderdiler. Demir yüzükle ve ucu demir olan ayakkabı ile vurdular. Küfrettiler. Şikâyetçiyim ve vazgeçmeyeceğim” dedi. 

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#Sivas#Şüpheliler#Bayram

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