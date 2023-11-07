Bu ne saygısızlık... Kilise pastörüne tokat attı

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ESKİŞEHİR’de emekli, 2 çocuk babası İlhan Önder (46), 30 Ekim’de Odunpazarı’ndaki Protestan kilisesine gitti. Pazar ayini sırasında içeride dolaşan Önder, bir süre sonra kilise pastörü Artun Tokatlı’nın (38) yanına gidip ona sert bir tokat attı. Kilisedekiler tarafından yakalanarak bir odaya kapatılan Önder, çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Önder, işlemlerinin ardından din görevlisini kasten yaralama suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önder daha sonra ise başsavcılık kararıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri servisine yatırıldı.

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PİŞKİN SAVUNMA

İlhan Önder, sorgusunda amacının pastöre zarar vermek olmadığını öne sürerek, hoşgörü testi yaptığını söyledi. Önder ifadesinde, “Hıristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları, Hıristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söylediği için heyecanlandım. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için papaz Artun’un yüzüne tokat attım. Özel olarak bu şahsa zarar vermek istesem, herkesin içinde yapmazdım. Zira pazartesi, salı, çarşamba kilisede, kilisenin işlerini takip eder, o zaman da yapabilirdim” dedi.

‘ONU VAFTİZ ETMEMİ İSTEDİ’

- Olay nedeniyle kilise olarak çok üzgün olduklarını belirten pastör Artun Tokatlı ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “Emniyet ve başsavcılık bu konuya karşı oldukça hassas davrandılar. Gerekli bütün ilgiyi gösterdiler. Şahıs kiliseye girdiği andan itibaren tuhaf durumdaydı. Dua sırasında Türkçe Fatiha duasını okudu. Baştan belli bir niyeti vardı. Biz dikkat etmeye çalıştık. Şahıs bana vurduktan sonra etkisiz hale getirdim. Benden onu vaftiz etmemi istedi. Ben bu şekilde insanları vaftiz etmediğimizi, bunun bir süreci olduğunu, gerçekten Hıristiyanlığı tanıması gerektiğini ve ondan sonra vaftiz olması gerektiğini söyledim. Ancak bu konu çok mutlu etmedi. Ve ondan sonra da vurdu. Eskişehir’in kiliseye karşı her zaman hoşgörülü ve saygılı yaklaşan bir halkı, yetkilileri var. Bu açıdan münferit bir olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehir Protestan Kilisesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ibadethane statüsü kazanmış nadir bir yerdir.”

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