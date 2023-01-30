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Bu nasıl saplantı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Zerin Kılınç#Cinayet
Bu nasıl saplantı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

Zerin Kılınç’ın pencereden düşerek ölümünde ailenin avukatı, şüpheli sevgili Yılmaz Sazak’ın olaydan bir ay sonra, çalıştığı mağazanın müdürüne mesaj göndererek, aralarında bir ilişki olup olmadığını sorguladığına ilişkin mesajları savcılığa sundu.

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Eskişehir’de sevgilisiyle yaşayan bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), 20 Haziran 2022 günü saat 21.34’te oturduğu dairenin ikinci katının penceresinden düşme sonucu, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Sevgilisi Yılmaz Sazak ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra olayın gündeme gelmesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan yaklaşık 8 ay sonra tutuklanmıştı.

Genç kadının hayatını kaybettiği olay yerinde 12 Ocak’ta keşif yapıldı. Ailenin avukatı Ahmet Seyhan, 17 Ocak’ta savcılığa yeni deliler sundu. Avukat Seyhan dilekçesinde, özetle şunları belirtti:

EHLİYETİNİ ÇİVİLEDİ

“22 Temmuz 2022 tarihinde şüpheli, maktulün müdürü olan ve Tunç isimli şahsa mesaj göndermiş ve kendisi ile maktul arasında bir ilişki olup olmadığını sorgulamıştır. Tüm bu hususlar dahilinde, şüphelinin maktul ile Tunç isimli şahsı sıklıkla kıskandığı bu konuda taraflar arasında ilişki olup olmadığını maktulün ölümünden bir ay geçmesine rağmen olayın peşini bırakmayacak kadar saplantılı olduğu, olay günü tartışmanın maktulün takıntılı derece kıskançlık krizinden kaynaklanabileceği kanaatindeyiz. Maktulün ölümünden birkaç gün sonra şüphelinin maktulün mezarına gelerek yanmış ehliyetinin aslını maktulün mezarına çivilediği görülmüştür.”

 

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#Eskişehir#Zerin Kılınç#Cinayet

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