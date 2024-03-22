Bu nasıl indirim nedeni

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Bu ceza iyi hal indirimiyle 1 yıl 3 aya düşürülmüştü. İstinaf Mahkemesi bu cezayı yeterli bulmadı ve kararı bozdu. 14 Mart günü yapılan ikinci yargılamaya yüzlerce hayvansever de katıldı. Mahkeme İbrahim Keloğlan’a bu kez 3 yıl hapis cezası verdi ve iyi hal indirimiyle bu ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ancak bu karar tepkilere neden oldu. Eleştirilerin başında iyi hal indirimi uygulanması vardı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi dün İbrahim Keloğlan’a verdiği cezanın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, İbrahim Keloğlan’ın toplumda oluşan baskıya rağmen duruşmalara katıldığı belirtilerek tutuklamaya gerek görülmediği anlatıldı. İyi hal indiriminin gerekçesi de, İbrahim Keloğlan’ın daha önce sabıkasız oluşu ve yine tüm duruşmalara katılmış olması olarak gösterildi.