×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bu nasıl indirim nedeni

Güncelleme Tarihi:

#Kedi Eros#Başakşehir#İbrahim Keloğlan
Bu nasıl indirim nedeni
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 07:00

İSTANBUL Başakşehir’de kedi Eros’un 1 Ocak günü işkenceyle öldürülmesinin ardından gözaltına alınan İbrahim Keloğlan, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Haberin Devamı

Bu ceza iyi hal indirimiyle 1 yıl 3 aya düşürülmüştü. İstinaf Mahkemesi bu cezayı yeterli bulmadı ve kararı bozdu. 14 Mart günü yapılan ikinci yargılamaya yüzlerce hayvansever de katıldı. Mahkeme İbrahim Keloğlan’a bu kez 3 yıl hapis cezası verdi ve iyi hal indirimiyle bu ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ancak bu karar tepkilere neden oldu. Eleştirilerin başında iyi hal indirimi uygulanması vardı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi dün İbrahim Keloğlan’a verdiği cezanın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, İbrahim Keloğlan’ın toplumda oluşan baskıya rağmen duruşmalara katıldığı belirtilerek tutuklamaya gerek görülmediği anlatıldı. İyi hal indiriminin gerekçesi de, İbrahim Keloğlan’ın daha önce sabıkasız oluşu ve yine tüm duruşmalara katılmış olması olarak gösterildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi Eros#Başakşehir#İbrahim Keloğlan

BAKMADAN GEÇME!