Bu nasıl eğitimci... Çocuğu tuttu sınıfa fırlattı

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Muğla Milas’taki Sakarya İlkokulu’nda 6 Ekim’de, müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.’yi (6) koltuk altından tutup havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. E.S., okul çıkışında kendisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde, belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı. Sırtında morluklar da oluşan E.S., hastaneye götürülüp darp raporu alındı. Ardından da müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de bildirilmesi üzerine Mehmet Serkan G. hakkında idari soruşturma başlatılıp 19 Ekim’de açığa alındı. İdari para cezası da verilen Mehmet Serkan G. 3 Kasım’da görevine iade edildi.

‘GÖREVİNDEN MEN EDİLSİN’

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Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten anne S.Ö.S., “Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci, ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek ‘görev yeri değişikliği’ yapılmadan görevine iade edildi. Çocuklarımızın her gün bu şiddet failiyle yan yana eğitim almaya zorlanması hukuka aykırıdır. Çocuğuma bunu yapan kişi öğretmenlikten men edilinceye kadar durmayacağıma, şerefim üzerine söz veriyorum” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, bu nedenle açıklama yapmayacaklarını söyledi. Muğla Valiliği’nden de “Çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.