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Bu kez tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Dina#Tutuklama#Karabük
Bu kez tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

Hürriyet olarak en başından beri takip ettiğimiz Gabonlu üniversite öğrencisi Dina’nın ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar, 4’üncü kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi, arkadaşlarının kısaca ‘Dina’ diye seslendiği Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Gabon uyruklu Dinabongho’nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dina’nın ölümünden önce otomobiline bindiği Dursun Acar da geçen hafta içinde 3 kez gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen Acar, 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Acar’ın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Acar, itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4’üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edildi. Acar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece bu kez ‘kuvvetli suç şüphesi’ sebebiyle tutuklandı.

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Bu kez tutuklandı



‘BEN YAPMADIM’

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Acar, bu sırada gazetecilerin, “Siz mi öldürdünüz?” sorusuna, “Ben yapmadım. Ben mağdur diye arabaya aldım, arabadan indi. Başka bir şey yok. Ben öldürmedim” diye cevap verdi. Hastane çıkışında ise gazetecilerin, “Dina’yı neden arabanıza aldınız?” sorusuna “Yaralı bir kız arabanın önüne atladığı için aldım. Hastaneye götürmek için aldım” yanıtını verdi.

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#Dina#Tutuklama#Karabük

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