Bu kez tutuklandı

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Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi, arkadaşlarının kısaca ‘Dina’ diye seslendiği Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Gabon uyruklu Dinabongho’nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Dina’nın ölümünden önce otomobiline bindiği Dursun Acar da geçen hafta içinde 3 kez gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen Acar, 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Acar’ın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Acar, itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4’üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edildi. Acar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece bu kez ‘kuvvetli suç şüphesi’ sebebiyle tutuklandı.

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