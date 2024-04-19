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'Bu kadın değil, kapıyı açmayın' dediler... Bıçakla dehşet saçtı, sözleri şaşkına çevirdi

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#Dernek#Adana#Darp
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 10:47

Adana’da Furkan Nesli Derneği’nde tartıştığı Sevda S. ile Hatice K.’yi bıçakla yaralayan Betül Altınyüzük (24), tutuklandı. Altınyüzük’ün ifadesinde, “Beni kapıda görünce ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum” dediği ortaya çıktı.

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Olay, 17 Nisan saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi’ndeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi’nin 3’üncü katında meydana geldi. Binaya giren şüpheli Betül Altınyüzük, içeri alınmayınca dernekteki Sevda S. ve Hatice K. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Altınyüzük, Sevda S.’yi kasığından, Hatice K.’yi ise kalçasından bıçakladı.

Bu kadın değil, kapıyı açmayın dediler... Bıçakla dehşet saçtı, sözleri şaşkına çevirdi

Altınyüzük, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekiplerince yakalandı. Yaralılar ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu kadın değil, kapıyı açmayın dediler... Bıçakla dehşet saçtı, sözleri şaşkına çevirdi

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6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Daha önce de aynı binaya gelip, dernekteki kişilerle tartışma yaşadığı öne sürülen Betül Altınyüzük’ün, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydının olduğu ortaya çıktı. Altınyüzük, polis merkezindeki ifadesinde, “Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum” dedi.

Bu kadın değil, kapıyı açmayın dediler... Bıçakla dehşet saçtı, sözleri şaşkına çevirdi

Bu kadın değil, kapıyı açmayın dediler... Bıçakla dehşet saçtı, sözleri şaşkına çevirdi

Bu kadın değil, kapıyı açmayın dediler... Bıçakla dehşet saçtı, sözleri şaşkına çevirdi

‘PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIM’

Sorgusu tamamlanan Betül Altınyüzük, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada, gazetecilere, “Bana baş kaldıranın, başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım” dedi. Adliyeye sevk edilen Altınyüzük, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar Sevda S. ile Hatice K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

 

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#Dernek#Adana#Darp

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