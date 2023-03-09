Bu birimlere ihtiyaç var

Güncelleme Tarihi:
AFET BAKANLIĞI
PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU-İTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
Mevcut şekliyle AFAD’ın yetkileri sınırlı. Bunun yerine ‘Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı’ kurulabilir. Afet yönetimi risk ve kriz yönetimidir. Yani işin esas kısmı afetten önce yapılır. Hem riski azaltacak hem de krizi yönetecek yapıya ihtiyaç var. Öncelik toptan göçmeyi önlemek olmalı. İnsanlar evinde otururlarken iyileştirmeler en basit, en pratik şekilde badana-boya gibi yapılmalı.
ACİL DURUM KURUMU
HÜSEYİN ALAN-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
Çevre ve Şehircilik birbirinden ayrılmalı. ‘Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ ya da buna eşdeğer bir yapı kurulmalı. Her türlü doğa ve teknoloji kaynaklı afetlere göre hazırlanılmalı. Bu kurum biyolojik, hidrolojik, meteorolojik afetlere de hazırlıklı olmalı. İmar-şehircilik, sağlık, altyapı-ulaştırma bakanlıklarını da sorgulamalı. Örneğin, ABD’de bunun için ‘Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’ bulunuyor. Japonya’da Afet Bakanlığı var.
KOORDİNASYON MERKEZİ
PROF. DR. NAMIK ÇAĞATAY-BİLİM AKADEMİSİ ÜYESİ, YER BİLİMCİ
Acil yardım ve kurtarmada ortaya çıkan koordinasyon-organizasyon bozukluklarına meydan vermemek için İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışacağı, her birimin iş tanımın belli olduğu bir yeni ‘Afet Koordinasyon Merkezi’ yapılanması gerekiyor.
YAPI MÜTEAHHİTLERİ KANUNU
ALİ RIZA İLGEZDİ-AVUKAT
Tüm yapıları kapsamına alacak ‘Yapı Sigortası’ uygulamasına geçilmeli. ‘Yapı Müteahhitleri Kanunu’ hazırlanıp yürürlüğe konulmalı. Yapı denetim şirketlerinin yetkileri ve sorumlulukları paralel olarak arttırılmalı.
İNŞAAT DENETİM YÜKSEK KURULU
ŞENOL SALTIK-AVUKAT
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ‘İnşaat Denetim Yüksek Kurulu’ oluşturulmalı. EPDK ve SPK benzeri bu kurum, belediyeler dahil piyasadaki tüm inşaat sektörü aktörlerini (müteahhit, yapı denetim, malzeme tedarikçileri, zemin etüt firmaları gibi) denetleyebilmeli. Gerekli gördüğü takdirde inşaat projelerini durdurabilmeli. Sayıştay’a ait birtakım yetkiler de bu kurumda olmalı.
YAPI DENETLEME KURULU
MEHMET KALYONCU-GAYRİMENKUL YATIRIMCILARI DERNEĞİ BAŞKANI
Nasıl enerji sektörü için EPDK, bankacılık için BDDK varsa, yapı sektörü için de ‘Yapı Endüstrisi Denetleme Kurulu’ oluşturulmalı. Bu kurul sektörel denetim yapar. Diğer sektörler nasıl regüle olduysa, müteahhitlik sektörü de olacaktır.
GAYRİMENKUL İHTİSAS MAHKEMELERİ
ALİ GÜVENÇ KİRAZ-GAYRİMENKUL HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI, AVUKAT
Türkiye’nin artık ‘Gayrimenkul İhtisas Mahkemeleri’ kurması gerekli. Bu mahkemeler hem idari yargı için hem adli yargı için oluşturulmalı ve bu mahkemelerdeki hâkimlerin deprem, afet, gayrimenkul konularında dünya ölçeğinde de eğitim alarak görev yapmaları sağlanmalı.