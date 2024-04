‘Bu binaya ruhsat veren kim’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), İbn Haldun Üniversitesi’nde düzenlediği ‘Geleneksel TÜRGEV İftarı’na katıldı. İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “İSEGEV olarak 1996 yılında kurduğumuz TÜRGEV’imiz tam 28 yıldır hepinize, milletimize ve gençlerimize sahip çıkıyor. Her yıl binlerce evladımızın eğitimine katkı veren, onlara sıcak bir yuva imkanı sunan TÜRGEV, başarılarıyla kendinden söz ettiriyor. Biliyorsunuz meyve veren ağaç taşlanır. TÜRGEV gibi vakıflarımız da hem hizmetleriyle, hem varlıklarıyla, hem de yerli milli duruşlarıyla ülkemizde belli çevreleri her zaman rahatsız etti. İftira ve yalan furyasının hedefi oldunuz. Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların ikiyüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, sürekli işçinin, emekçinin hakkından bahseden bu çevreler, önceki gün Beşiktaş’taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar.

Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki biz de savcılarımız da bunu takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz ve kovalamaya devam edeceğiz. Kimler bunlar? 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Zerre kadar vicdanı olan herkesin tepkisini çekmesi gereken skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler. Ama birileri de hemen koşup gittiler. Niye? Çünkü kendi günahlarını nasıl örteriz bunun peşinde koştular.

SANDIKTA HÜSRANA UĞRADI

Merhum Menderes’ten bu yana canımızla, kanımızla, emeklerimizle büyüterek bugünlere getirdiğimiz çok partili demokrasimiz 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinden de başarıyla çıktı. Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Bu tarz neticeler insanlık tarihi boyunca kiminin şımarıklığını, kiminin pervasızlığını, kiminin de sabrını, metanetini, dayanışmasını, birlikteliği ve mücadele azmini arttırmıştır.”

Erdoğan, ardından TRT tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın finaline katıldı.