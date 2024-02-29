Brown’dan yeni karar: Para sorun değil

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Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde sürdürmek isteyen öğrenciler için Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi ‘need blind’ yani ihtiyaç körü üniversiteler arasına girdiğini açıkladı. Böylelikle önümüzdeki yıl üniversiteye başvuran adayların kabulü sırasında ekonomik durumuna bakılmayacak. Üniversiteye kabul edilen aday, finans departmanından ihtiyacı olan desteği talep edebilecek ve bunun için sadece birkaç form doldurması gerekecek. İhtiyacını ve gerekçelerini açıklayacak. Talep etmesi durumunda öğrencinin eğitim masraflarının yanı sıra cep harçlığı ya da yol masrafları da karşılanabilecek. Uygulamanın standart bir başarı bursundan ayrıldığı nokta da tam olarak burası. Aday öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında finans durumuna bakılmayacak ve burs talep edip etmediği gibi bilgiler bir kriter olmayacak.

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120 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Yıllık eğitim masrafı 73 bin dolar civarı olan Brown Üniversitesinden yapılan açıklamada, “BrownTogether bağışçıları, üniversitenin 2029’da mezun olacak uluslararası lisans öğrencileri için ‘kör kabulü’ başlatmak amacıyla 120 milyon dolar (3 milyar 741 milyon 912 bin TL) topladı” denildi.

Açıklamaya göre, Brown, 2003’ten bu yana yerli lisans öğrencileri için kör kabul politikasını sürdürüyor. Uygulamanın uluslararası lisans öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, üniversitenin yetenekli öğrencilere daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Üniversite, girişimi kalıcı kılmak için ek 100 milyon dolar (3 milyar 118 milyon 238 bin 885 TL) toplamak için bağışçılardan destek bekliyor. Brown Üniversitesi Başkanı Christina H. Paxson, bu hareketin gelecek nesiller için mali yardım girişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Aslıhan Özenç

ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞVURULAR ALINACAK

Amerikanın en iyi üniversitelerinin olduğu Ivy Liginde yer alan Harvard, Priceton, Yale, MIT, Amherst ve Bowdoin College yabancı öğrenciler için uzun süredir need blind uygulamasını yapıyor. Brown ise ilk kez uluslararası öğrenciler için bu uygulamayı yapıyor. Yabancılar için de bu yıl sonu başvuracak 12’nci sınıf öğrencileri uygulamadan faydalanacak. Uygulama transfer olacak öğrencileri kapsamıyor. Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Eski Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi ve ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu Aslıhan Özenç uygulamayla ilgili şunları söyledi:

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KABUL VE FİNSANS DEPARTMANLARI AYRI

“Need blind uygulamasında öğrenci önce okulun kabul bölümüne gidiyor, kabul alması durumunda finansal bölüme yönlendiriliyor. Büyük üniversitelerin çoğunluğu bu uygulamayı Amerikalı yerel öğrenciler için uzun süredir yapılıyor. Diğer yandan New York Üniversitesi gibi kurumlar da öğrencinin ihtiyacının onaylanması ve sebeplerin geçerli bulunmasıyla yüzde 100’e varan burslar sağlıyorlar. Ancak burada durum farklı. Kabul ve finans departmanı ayrı çalışmıyor. Standart bir burs sağlıyorlar. Ancak burs talepleri burada kabul edilme sürecini etkileyebiliyor.

PARASINA GÖRE ÖĞRENCİ SEÇMEYECEK

ABD’de söz konusu okulların bütçeleri çok büyük. Harvard’ın mezunlarından 50 milyar doların (1,558 milyar 600 milyon TL) üzerinden bağışlarla yürüttüğü eğitim desteği var. Brown’da bu miktar 7 milyar dolara yakın (218 milyar 271 milyon 690 bin). Yeni uygulama ile akademik başarıyı sağlamak için, kabul ettiği öğrencilerin en iyi kalibrede olmasını amaçlıyor. Finansal durumlarına bakmadan en iyi gördüklerini kabul edecek ve ihtiyaçlarını da karşılayacak. Başarı otomatik olarak bunun içinde olacak ancak ödeyebileceği paraya göre öğrenci seçmeyecek.

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İHTİYAÇTAN FAZLASINI TALEP ETMEYİN

Brown için şu anda kabul olma şansım var, tamamen burs talep edeyim dememek gerekiyor. Need blind olmayan Duke gibi üniversitelere de başvururken dikkat etmeli. Çünkü talep ettikleri rakam ihtiyaçları doğrultusunda ve akademik başarıları ile paralel olmadığı takdirde kabul şanslarını yüzde 50 azaltabilirler. Bu yüzden doğru danışmanlık almaları ve kendi akademik geçmişlerine, ailelerinin finansal durumlarına göre doğru yönlendirme almaları gerekiyor. Need blind da kabul olması durumunda cep harçlıkları, yol masrafları hatta bilgisayarların bile parası ödeniyor. Türkiye’den Brown’a yerleşme ihtiyacı yüksek olan öğrenciler için finansal desteğin bu şekilde sağlanması çok olumlu bir gelişme.

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WEB SİTELERİNİ İNCELEYİN

Öğrencilerimize yaptığımız bir uyarı da okulların web sitesini dikkatlice incelemeleri yönünde. İnternette bilgi kirliliği çok fazla. Şartlar ya da başvurunun tarzı zaman içinde değişebiliyor. Okulun web sitesinde uluslararası öğrencilere ayrılmış bölümünde tüm detaylara ulaşabilirler.”