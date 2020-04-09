Bregenz Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Bregenz Türk Başkonsolosluğu Avusturya'da yer almaktadır. O bölgede yaşayan Türklerin doğum, ölüm, evlilik, pasaport, askeri ve noter gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde görevlidir. Bunun için randevu alınması gerekir.

Bregenz Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

Bregenz Konsolosluk Avusturya'da yer almaktadır. Konsolosluk işlemlerinin gerçekleştirilmesi için çağrı merkezinden veya Bregenz Konsolosluk İnternet sitesinden randevu alınması gerekmektedir.

Bregenz Türk Başkonsolosluğu Adresi

Bregenz Türk Başkonsolosluğu Avusturya'da yer alan bir Başkonsolosluk'tur. Açık adresi şu şekildedir: Türkisches Generalkonsulat, Senderstr. 10, 6960 Wolfurt

Bregenz Türk Başkonsolosluk Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri

Bregenz Türk Başkonsolosluk çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 16:30 saatleri aralığındadır. Telefon ile müracaat edilebilmesi için 13:30 ile 16:30 saatleri arasında aranması gerekmektedir. Bregenz Türk Başkonsolosluk telefon numarası: +43 5574 42083