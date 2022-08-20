Bravo! 'Hayalet ağ' işte buna sebep oluyor

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Antalya’nın turistik bölgesi Adrasan’daki Sazak Koyu’nda dalış yapan Levent Erol, ‘hayalet ağ’ olarak bilinen terk edilmiş balıkçı ağına dolanan caretta caretta’yla karşılaştı. Erol, sol ön yüzgeci kopmuş caretta caretta’yı kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

‘KENDİNİ SEVDİRDİ’

Ağlara dolanan ve ölmek üzere bulduğu caretta caretta’yı kurtarma anlarını anlatan Erol şunları söyledi: “Dalışım sırasında fark ettim. Ağlara dolanmıştı, sol ön yüzgeci kopmuş ve yaşam mücadelesi veriyordu. Çok hızlı davranmak zorundaydım. Dikkatlice ipleri kesip ağdan çıkardım. O anları videoya çekemedim. Tek başıma olduğum için onu kurtarmaya odaklandım fakat kurtardıktan sonra bana teşekkür eder gibi uzun süre yanımda yüzdü, kendini sevdirdi. Sonrasında yüzerek mavi sularda kayboldu. Birkaç gün daha fark edilmese orada ölecekti.”